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    27 сентября 2026, 09:45 • Новости дня

    Синоптик анонсировал приход старого бабьего лета в Москву

    Синоптик Тишковец пообещал Москве потепление до 18 градусов на следующей неделе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду до 18 градусов тепла в столичном регионе.

    В начале следующей недели в столицу придет тепло, передает РИА «Новости». «Предстоящая неделя подарит жителям Русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом», – рассказал метеоролог.

    Понедельник начнется с небольшого дождя и утреннего тумана, однако днем воздух прогреется до 18 градусов. Во вторник синоптик пообещал ясную и безветренную погоду благодаря влиянию антициклона. Столбики термометров покажут от 14 до 17 градусов.

    В среду и четверг сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Ночью температура составит от пяти до восьми градусов, а днем вновь достигнет 18 градусов. Показания барометров в четверг поднимутся до 764 миллиметров ртутного столба, что значительно превышает норму.

    К выходным купол высокого давления обеспечит сухую и тихую погоду на большей части Русской равнины. В Подмосковье возможны легкие заморозки, но днем в Москве будет до 16 градусов. Тишковец добавил, что период тепла может оказаться продолжительным и захватить следующую неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала повышение температуры воздуха до 23 градусов тепла.

    Синоптик предсказал возвращение сухой погоды с большим количеством солнечных дней в октябре.

    26 сентября 2026, 05:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    В ночь на субботу Росавиация сообщила о переводе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    24 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.

    Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

    «Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

    Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

    В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.

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    25 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Синоптик: Аномально долгое бабье лето накроет Москву

    Синоптик Тишковец: Рекордное десятидневное бабье лето придет в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето с потеплением до 18 градусов.

    В столичный регион надвигается гигантский блокирующий антициклон, который принесет устойчивое тепло, передает РИА «Новости».

    Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов, а период ясной погоды продлится до десяти суток.

    «Погода готовит жителям Русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и «старое» бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени», – рассказал Тишковец.

    К началу октября атмосферное давление вырастет до аномальных 765 миллиметров ртутного столба. Осадков не предвидится, а ночная температура составит от трех до восьми градусов. Метеоролог добавил, что несмотря на сокращение светового дня, температурный фон останется стабильным.

    Продолжительность бабьего лета в этом году вдвое превышает норму и может стать рекордной за всю историю наблюдений. Из-за этого наступление настоящей осенней прохлады сдвинется к середине месяца.

    Перед потеплением жители столицы пережили кратковременное возвращение сентябрьского холода с дождями. Однако уже к воскресенью воздух в городе вновь прогреется до 19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец предсказал возвращение теплой погоды в октябре.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в столичном регионе.

    В середине сентября в Москве установилась демоверсия осеннего бабьего лета.

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    25 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Посольство Казахстана в Москве приспустило флаг в знак траура

    Tекст: Валерия Городецкая

    В знак скорби по 14 погибшим на Каспии морякам дипломатическое представительство Казахстана в российской столице приспустило государственный флаг.

    Сотрудники казахстанского посольства в Москве приспустили государственный флаг в знак траура по 14 военным морякам, которые погибли в ходе учений в Каспийском море, передает РИА «Новости».

    Неравнодушные жители столицы несут цветы к центральному входу в дипломатическую миссию. В настоящее время у ограды здания уже лежат белые хризантемы.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Утром спасатели обнаружили в Каспийском море тела последних пропавших военных моряков.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи с этой трагедией.

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    25 сентября 2026, 22:27 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве увеличилось

    Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте достигло шести

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве число пострадавших возросло до четырех человек, среди них двое детей, сообщили в оперативных службах.

    «Пострадали четыре человека, в том числе два ребенка», – сообщает ТАСС.

    При этом столичная Госавтоинспекция предварительно сообщила, что в результате аварии пострадали три человека. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства аварии.

    Ранее в этот день стало известно, что в ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на МКАД столкнулись шесть автомобилей. До этого в подмосковном Домодедово в результате аварии с тремя машинами погибли три человека.

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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Гидрометцентр: Явление Эль-Ниньо принесло рекордные тайфуны и наводнения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Природный феномен Эль-Ниньо провоцирует рост числа опасных метеорологических явлений в мире, включая разрушительные тайфуны, рекордные осадки и мощные наводнения, сообщил глава Гидрометцентра России Юрий Симонов.

    «Очень сильно увеличивает. В этом году, во-первых, больше тайфунов образовывалось в Тихом океане. В Японии рекордное количество осадков выпало. Там были и оползни, и наводнения, и городские наводнения», – отметил специалист, передает ТАСС.

    Летом тайфун Dolphin обрушился на Шанхай и южные регионы Китая, вынудив более 1 млн человек покинуть опасные зоны. Эль-Ниньо несет колоссальное количество осадков, провоцируя высокие паводки и опасные городские затопления.

    В 2026 году на территорию России мощные тайфуны пока не выходили, однако они влияли на российские реки опосредованно через Китай.

    Появление разрушительных тайфунов и траектории их перемещения можно спрогнозировать заблаговременно. Обычно специалисты могут предсказать развитие ситуации примерно за семь дней до удара стихии.

    В ООН предупреждали, что природное явление Эль-Ниньо грозит поставить на грань голода почти 49 млн человек к концу 2027 года.

    В августе власти Китая эвакуировали 1 млн граждан из-за разрушительного тайфуна Dolphin.

    В сентябре мощный тайфун «Дуцзюань» привел к гибели десятков человек в Японии.

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    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

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    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

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    24 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Москве официально расторг брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой, постановив передать их общую дочь на воспитание матери.

    Пресненский районный суд Москвы принял решение передать дочь Бари Алибасова–младшего на воспитание матери Алине, а также расторгнуть брак супругов, передает РИА «Новости». По словам представителя Алины Алибасовой Ивана Мельникова, суд обязал отца выплачивать алименты в размере 21 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия девочки.

    «Суд принял во внимание все аргументы сторон и принял законное решение, обоснованное относительно передачи ребенка для воспитания матери. Брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой расторгнут», – заявил Мельников. Он выразил надежду, что Алибасов-младший добровольно передаст дочь матери, чтобы избежать травмирования психики ребенка.

    Представитель отметил, что Алина Алибасова не планирует препятствовать общению отца с дочерью и готова позволять им видеться.

    Ранее, в июле, суд уже разрешал девочке жить с матерью до окончательного решения, однако тогда Алина жаловалась, что бывший муж мешает их встречам. Кроме того, летом на Алибасова-младшего был составлен административный протокол за побои супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранительные органы составили на сына продюсера административный протокол за избиение супруги.

    Весной судебные приставы заморозили банковские счета Бари Алибасова–младшего из-за крупных налоговых долгов.

    В прошлом году суд оставил сына актера Павла Прилучного жить с матерью после аналогичного спора.

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    25 сентября 2026, 21:47 • Новости дня
    В ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

    Массовая авария произошла в районе дома 24 на Ленинградском проспекте, передает РИА «Новости». В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт происшествия.

    «По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома 24 произошло ДТП с участием шести транспортных средств», – сообщили в ведомстве.

    Согласно предварительной информации, в результате столкновения травмы получили два человека.

    В начале сентября на Московской кольцевой автодороге столкнулись шесть автомобилей.

    Несколькими днями ранее в подмосковном Домодедово в результате аварии с тремя машинами погибли три человека.

    В апреле на Ленинском проспекте столицы из-за несоблюдения дистанции произошло массовое ДТП с восемью транспортными средствами.

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    25 сентября 2026, 20:49 • Новости дня
    Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице и Московской области предстоящей ночью ожидается сильный туман, из-за которого синоптики ввели повышенный уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре.

    Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях будет действовать с полуночи до восьми утра субботы, передает ТАСС. «Предстоящей ночью и утром в субботу, 26 сентября, местами по столичному региону ожидается туман, желтый погодный уровень», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Синоптики уточнили, что ночью в Москве при переменной облачности осадков не предвидится. Температура воздуха составит от шести до восьми градусов тепла, а в отдельных районах опустится до плюс трех градусов.

    В Подмосковье ночная температура будет колебаться от трех до восьми градусов выше нуля. Днем в субботу воздух в столице прогреется до 16-18 градусов, тогда как по области ожидается от 14 до 19 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября столичный комплекс городского хозяйства сообщил о снижении видимости на дорогах до 200 метров.

    Весной синоптики вводили аналогичный уровень погодной опасности из-за густой дымки.

    Прошлой осенью предупреждение о сильном тумане действовало в столичном регионе четыре ночи подряд.

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    25 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ завершился в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице подошел к концу дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации, все экзаменационные испытания прошли без нарушений и сбоев, сообщили власти города.

    «В Москве подошел к концу дополнительный период сдачи государственных экзаменов для школьников. 25 сентября прошли финальные испытания в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) по всем 11 предметам, а для выпускников 11-х классов состоялся резервный день пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового уровня», – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

    В ведомстве отметили, что все экзамены прошли в штатном режиме без сбоев. Школьники смогут ознакомиться со своими результатами в личном кабинете на портале госуслуг Москвы или непосредственно в учебных заведениях. Оценки за ОГЭ опубликуют не позднее 29 сентября, а итоги ЕГЭ станут известны до 6 октября.

    Дополнительный этап ОГЭ проходил с 3 сентября, собрав более 4 тыс. участников. Пересдачи ЕГЭ состоялись с 4 по 25 сентября, в них приняли участие свыше 400 выпускников. Всего в этом году государственную итоговую аттестацию прошли более 215 тыс. московских школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дополнительный период сдачи ЕГЭ продлился с 4 по 25 сентября.

    В августе Рособрнадзор отказался от искусственного усложнения экзаменационных заданий. А летом столичные власти предупредили выпускников о появлении мошеннических сайтов для проверки баллов.

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    24 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    В Москве началось строительство станции метро «Москворечье»

    Собянин сообщил о начале строительства станции метро «Москворечье»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии столичного метрополитена, которая улучшит транспортную доступность юга города.

    «Начали строительство станции «Москворечье» Бирюлевской линии метро. Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, ж/д путями и крупными автомагистралями», – написал столичный градоначальник в Max.

    По словам мэра, это осложняет связь района с соседними территориями. Новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и укрепит транспортный каркас юга столицы. У нее будет два вестибюля с выходами на Каширское шоссе и улицу Кошкина.

    Станция строится по береговому типу: пути пройдут в центре, а платформы разместятся по бокам. Проходку тоннелей осуществят щитами-гигантами диаметром 10 метров. В 2027 году один щит пойдет к «Курьяново», второй – от «Луганской» к «Москворечью».

    Участок от «ЗИЛ» до «Курьяново» планируют открыть в 2028 году, а от «Курьяново» до «Бирюлево» со станцией «Москворечье» – в 2029 году. Ожидается, что пассажиропоток новой станции составит 16 тыс. человек в сутки.

    С полным запуском Бирюлевской линии более миллиона москвичей получат метро в пешей доступности. К 2030 году пассажиропоток ветки достигнет 165 тыс. человек в сутки, что разгрузит станции «Царицыно», «Кленовый бульвар» и «Технопарк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту об активном возведении Бирюлевской ветки метро.

    Строительство этой линии протяженностью 22,2 км стартовало в сентябре прошлого года.

    Днем ранее в столице началось возведение дополнительного участка Московского скоростного диаметра для улучшения транспортной доступности района Москворечье-Сабурово.

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    25 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перевели на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Mаx-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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