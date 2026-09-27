В Газе за двое суток при атаках Израиля погибли семь человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В больницы Газы поступили тела семи убитых жителей, помощь оказана 38 раненым, среди них есть женщины и дети», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

Большинство жертв и пострадавших были доставлены из района Шейх-Радван и лагеря беженцев Нусейрат, где израильские войска вели интенсивный огонь.

С начала перемирия 11 октября 2025 года в ходе израильских авианалетов и артобстрелов погибли 1 415 человек и еще 4 953 получили ранения различной степени тяжести.

Общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 74 016, пострадавших – до 175 068.

В августе эксперты ООН сообщали о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после введения режима прекращения огня.

Израильские вооруженные силы в прошлом месяце атаковали школу с беженцами в квартале Шейх-Радван.