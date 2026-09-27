Опрос Insa показал падение рейтинга блока ХДС/ХСС в Германии до 19%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Согласно опросу, если бы выборы в немецкий парламент прошли в ближайшие выходные, коалицию Мерца поддержали бы менее 20% избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Insa, которое провели для издания Bild.

Лидерство уверенно удерживает правая партия «Альтернатива для Германии», которая набирает 29% голосов.

Третью строчку предпочтений немцев занимают «Зеленые» с результатом в 15%. За ними располагается Социал-демократическая партия Германии, готовая получить 14% голосов. Пятерку замыкает «Левая» партия с 10% поддержки граждан.

Исследование проходило с 21 по 25 сентября, в нем приняли участие 1203 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентного пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ допустили скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за падения рейтингов.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на недавних выборах в Саксонии-Анхальт.

Провал Христианско-демократического союза поставил под угрозу переговоры о бюджете Европейского союза.