Tекст: Вера Басилая

«Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать любых коллег, включая тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах», – отметил он. Лавров подчеркнул, что готовность к диалогу доказана многократно на примере президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

Также российская сторона согласилась на незапланированную встречу с главой МИД ФРГ на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам министра, Москва всегда будет разговаривать и честно выражать несогласие, в том числе с такими странами, как США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем на полях Генассамблеи ООН.

Закрытая беседа дипломатов двух стран продлилась ровно 20 минут.

Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства встретился в Нью-Йорке с американским госсекретарем Марко Рубио.