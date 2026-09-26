Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН журналистка из Румынии поинтересовалась, входит ли по-прежнему база в Девеселу в список целей России, передает РИА «Новости».
«Ну, это же секрет», – со смехом ответил Лавров.
Наземная стационарная часть американского комплекса Aegis Ashore в Девеселу заработала в мае 2016 года. Тогда президент Владимир Путин предупредил, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о программе Сергея Лаврова в Нью-Йорке.
В июне глава российской дипломатии охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.