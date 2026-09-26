Лавров заявил о попытках Европы создать четвертый рейх

Лавров заявил о попытках создания четвертого рейха в Европе

Tекст: Вера Басилая

«Не только в откровенной поддержке нацизма Украины проявляется эта тенденция со стороны Европы, но и в том, что, как я сказал в выступлении, что, когда канцлер Германии Фридрих Мерц – не один раз, он не оговорился, он несколько раз повторил – он сказал, что наша цель сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе. Понимает ли он значение слова «вновь» в этой конструкции? Это не оговорка, он это несколько раз по разным поводам повторял, не говоря уже о том, что вся память о тех, кто победил нацизм, вымарывается из всех учебников и путем сноса памятников в целом ряде стран Европы», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

Сергей Лавров обратил внимание на то, что подобные действия европейских политиков являются очень опасной тенденцией. По его словам, именно это позволяет многим аналитикам делать выводы о попытках создания четвертого рейха.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе.

Глава внешнеполитического ведомства расценил планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца по усилению армии как фактическое объявление войны.

Лавров назвал крайне тревожным стремление Берлина к доминированию над другими странами.