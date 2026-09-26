  • Новость часаТокаев уволил министра обороны Косанова после гибели военных на Каспии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Лавров назвал главное условие возобновления переговоров по Украине
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж
    Песков похвалил помнящего «исконный русский язык» Зеленского
    26 сентября 2026, 21:35 • Новости дня

    Лавров заявил о попытках Европы создать четвертый рейх

    Лавров заявил о попытках создания четвертого рейха в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на попытки создания четвертого рейха в Европе, ссылаясь на мнения аналитиков и действия западных политиков.

    «Не только в откровенной поддержке нацизма Украины проявляется эта тенденция со стороны Европы, но и в том, что, как я сказал в выступлении, что, когда канцлер Германии Фридрих Мерц – не один раз, он не оговорился, он несколько раз повторил – он сказал, что наша цель сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе. Понимает ли он значение слова «вновь» в этой конструкции? Это не оговорка, он это несколько раз по разным поводам повторял, не говоря уже о том, что вся память о тех, кто победил нацизм, вымарывается из всех учебников и путем сноса памятников в целом ряде стран Европы», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Сергей Лавров обратил внимание на то, что подобные действия европейских политиков являются очень опасной тенденцией. По его словам, именно это позволяет многим аналитикам делать выводы о попытках создания четвертого рейха.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе.

    Глава внешнеполитического ведомства расценил планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца по усилению армии как фактическое объявление войны.

    Лавров назвал крайне тревожным стремление Берлина к доминированию над другими странами.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Комментарии (34)
    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

    Комментарии (15)
    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче.

    Во время переговоров на столе находился доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    По словам Захаровой, глава МИД ФРГ стыдливо прикрыл материал блокнотом и сделал вид, будто ничего не заметил.

    Она добавила, что данные расследования изобличают циничную фальсификацию Киева и его западных спонсоров, и сравнение с Геббельсом, по-видимому, задело немецкую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

    В пятницу он потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    В четверг Лавров передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Комментарии (5)
    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

    Комментарии (8)
    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

    Комментарии (7)
    26 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

    Дмитриев заявил о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток»

    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возобновления работы поврежденного газопровода «Северный поток» при условии сотрудничества с Германией.

    По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.

    «Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.

    Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.

    Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».

    Комментарии (6)
    26 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ

    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ Вадефуля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об ожиданиях главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкий коллега ожидал от Москвы шагов навстречу на украинском направлении, передает РИА «Новости».

    По словам главы внешнеполитического ведомства, такое впечатление сложилось по итогам их недавней встречи в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, обеспечьте договоренность по черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем», – сказал Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее уточняла, что переговоры состоялись по инициативе Берлина. До этого последняя встреча Сергея Лаврова с главой МИД Германии, пост которого тогда занимала Анналена Бербок, проходила в январе 2022 года в Москве.

    Глава российского ведомства также обратил внимание на стремление европейских стран присоединиться к переговорам по Украине. По его словам, Европа отчаянно пытается вклиниться в процесс, который активно поощряют Соединенные Штаты.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров рассказал об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Перед встречей дипломаты ФРГ выдвинули строгие требования по ограничению работы прессы.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ФРГ пожали друг другу руки перед встречей в ООН

    Встреча Лаврова и Вадефуля в ООН продлилась 20 минут

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели закрытые переговоры на полях Генассамблеи ООН, которые продлились 20 минут.

    Переговоры Лаврова и Вадефуля начались с традиционного рукопожатия, беседа продлилась ровно 20 минут, передает РИА «Новости».

    Предыдущий очный контакт глав дипломатических ведомств двух стран состоялся в январе 2022 года. Тогда Москву посещала бывшая руководительница министерства Анналена Бербок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог Лаврова и Вадефуля стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние 4,5 года.

    Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.

    В третий день недели высокого уровня Генассамблеи ООН Лавров провел 14 двусторонних встреч.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Рейтинг блока Мерца ХДС/ХСС рухнул до 19%

    Опрос Insa показал падение рейтинга блока ХДС/ХСС в Германии до 19%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уровень поддержки политического блока ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем опустился до 19%, уступив лидерство правым силам, показал опрос института Insa.

    Согласно опросу, если бы выборы в немецкий парламент прошли в ближайшие выходные, коалицию Мерца поддержали бы менее 20% избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Insa, которое провели для издания Bild.

    Лидерство уверенно удерживает правая партия «Альтернатива для Германии», которая набирает 29% голосов.

    Третью строчку предпочтений немцев занимают «Зеленые» с результатом в 15%. За ними располагается Социал-демократическая партия Германии, готовая получить 14% голосов. Пятерку замыкает «Левая» партия с 10% поддержки граждан.

    Исследование проходило с 21 по 25 сентября, в нем приняли участие 1203 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ допустили скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за падения рейтингов.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на недавних выборах в Саксонии-Анхальт.

    Провал Христианско-демократического союза поставил под угрозу переговоры о бюджете Европейского союза.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Режиссер Фрай заявил об усталости немцев от антироссийской пропаганды

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай сообщил, что люди в Германии устали от навязывания образа врага в лице России и не желают тратить средства на вооружение Украины.

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай выступил на полях Международного форума объединенных культур в Петербурге.

    «Люди в Германии и Австрии устали, что каждый день их учат, что они должны думать, что Россия – враг и скоро якобы нападет на Европу, и скоро начнется следующая война», – отметил Фрай, передает РИА «Новости».

    Деятель искусств подчеркнул, что граждане хотят сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к закупкам недорогих российских энергоресурсов. По его мнению, антироссийские настроения транслируются исключительно политиками и прессой, тогда как простые немцы не поддерживают финансирование поставок оружия на Украину.

    Кроме того, советник гендиректора Большого театра высоко оценил отечественную систему подготовки кадров. Он указал, что она по праву считается одной из лучших в мире, а попытки отменить русскую культуру абсолютно бессмысленны. Порядка 60% солистов ведущих мировых оперных сцен являются воспитанниками советской школы, резюмировал эксперт.

    Советник главы государства Елена Ямпольская констатировала провал попыток международной изоляции русской культуры.

    Президент России Владимир Путин назвал отечественное фундаментальное образование в сфере культуры одним из лучших в мире.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Лавров не услышал ничего нового на встрече с Вадефулем

    Лавров заявил об отсутствии новых идей у главы МИД Германии Вадефуля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отсутствии свежих идей на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Германии Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от беседы с немецким коллегой, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в субботу в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

    «Когда мы встретились, я предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно… Ничего нового я оттуда не извлек», – рассказал Лавров.

    Закрытые переговоры Лаврова и Вадефуля на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут. Дипломаты обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина вместе с текущей ситуацией на Украине.

    Глава МИД Германии перед началом беседы выдвинул строгие условия по ограничению работы прессы.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения

    Tекст: Вера Басилая

    На полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем по инициативе Берлина, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины, сообщили в МИД России.

    Беседа политиков состоялась 26 сентября во время недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры прошли по официальной просьбе немецкой стороны, передает МИД РФ.

    Главными темами обсуждения стали двусторонние отношения Москвы и Берлина, а также текущая ситуация на Украине.

    В ходе дискуссии Йоханн Вадефуль подтвердил позицию правительства Германии по затронутым вопросам. Подчеркивается, что этот подход ранее неоднократно излагался в публичном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние четыре с половиной года.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Перед встречей немецкая сторона потребовала ограничить доступ средств массовой информации.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кража кабелей парализовала движение поездов в Германии

    Кража кабелей привела к масштабным сбоям на железной дороге в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Вандализм и кража кабелей на западе Германии спровоцировали масштабные сбои в движении поездов дальнего следования, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

    Инцидент произошел в Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Системы сигнализации и управления движением поездов полностью вышли из строя, передает ТАСС.

    По версии следствия, злоумышленники действовали умышленно, перерезав и вырвав кабели в нескольких местах. Местная полиция начала расследование по подозрению в краже.

    Из-за происшествия отменены рейсы и изменено расписание на ключевых направлениях, включая Мюнхен, Кёльн и швейцарский Базель. По данным портала Zuginfo.nrw, движение поездов по узлу Гельзенкирхена заблокировано, сроки ремонта неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии.

    В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.

    В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Германия отказалась участвовать в Дне европейских языков в Москве

    Германия отменила все презентации на Дне европейских языков в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Германия сняла свой стенд с фестиваля «День европейских языков» в Москве и отменила все запланированные презентации.

    Организаторы мероприятия рассказали, что немецкая сторона самостоятельно исключила свой стенд из программы фестиваля, передает РИА «Новости».

    На стенде Австрии журналистам уточнили, что после недавних решений правительства ФРГ представительство Австрийского института в Москве стало единственным местом для сдачи экзамена по немецкому языку европейского образца.

    День европейских языков отмечается 26 сентября по инициативе Совета Европы. В Москве фестиваль проходит во Французском лицее имени Александра Дюма, его организует Объединение институтов культуры стран ЕС при поддержке представительства Евросоюза в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Госдуме спрогнозировали возобновление работы Русского дома в Берлине.

    На прошлой неделе флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге.

    В начале месяца Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете в ответ на недружественные действия Берлина.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Бывший президент Германии Вульф признал ислам неотъемлемой частью страны

    Экс-президент ФРГ Вульф назвал ислам неотъемлемой частью страны

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент ФРГ Кристиан Вульф вновь заявил, что ислам в настоящее время является неотъемлемой частью немецкого общества и государства.

    Бывший глава государства в беседе с радиостанцией Domradio подтвердил свое заявление 16-летней давности, что ислам стал частью страны, передает ТАСС.

    Вульф напомнил, что в Германии проживают более 6 млн мусульман, многие из которых стали гражданами страны. По его словам, верующие имеют свои мечети и имамов, поэтому государство должно позаботиться о совместном сосуществовании на основе Основного закона, а не о противостоянии.

    Впервые политик произнес фразу об исламе 3 октября 2010 года во время официальной речи в Бремене. Высказывание вызвало многолетнюю дискуссию, однако последующие лидеры страны, в том числе бывший канцлер Ангела Меркель, публично соглашались с этим тезисом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»
    Лавров возложил на Украину вину за ущерб судоходству в Черном море
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН
    Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым
    Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины