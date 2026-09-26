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    26 сентября 2026, 21:32 • Новости дня

    Лавров предрек отказ США от однополярного мышления

    Лавров предсказал переход США к многостороннему мышлению

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что политические реалии заставят США принять принципы многосторонности в международных отношениях.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Соединенные Штаты со временем осознают необходимость многополярного подхода, передает ТАСС.

    «Я уверен, что жизнь научит американских партнеров, чтобы все-таки начинать мыслить категориями многосторонности. Что они не одни в этом мире, кто представляет собой экономическую силу, военную силу и в целом самостоятельного игрока на международной арене», – заявил министр.

    Выступление министра иностранных дел России на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди дипломатов.

    В своем докладе Лавров обвинил западные страны в авантюрных действиях, которые ставят под угрозу жизни миллиардов людей.

    В ходе своего выступления российский дипломат обвинил европейские государства в целенаправленном срыве мирных инициатив по украинскому конфликту.

    26 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20.

    Захарова в Telegram-канале обратила внимание на противоположные реакции европейских политиков на приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20.

    «Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль дали противоположную реакцию на приглашение президенту России принять участие в саммите Двадцатки в США», – отметила Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Кая Каллас назвала известие о приглашении тяжелым. При этом ее немецкий коллега счел ситуацию лакмусовой бумажкой и призвал использовать подобные возможности.

    В связи с этим Захарова усомнилась в самостоятельности решений, принимаемых представителями Евросоюза, предположив, что они лишь транслируют чужие установки.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поддержал приглашение российского лидера на саммит G20.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство возможным участием президента России в этом мероприятии.

    Напомним, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

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    24 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева категорически опроверг распространяемую украинскими изданиями информацию о подготовке трехсторонних встреч на территории США.

    Представитель спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева опроверг слухи СМИ Украины о якобы готовящихся контактах сторон в Нью-Йорке. Все эти данные были недостоверными, передает ТАСС.

    «Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие прогресса в процессе мирного урегулирования.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


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    25 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин заявил о сведении экономических отношений России и США к нулю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в экономической сфере в настоящий момент практически полностью прекратилось, заявил президент России Владимир Путин.

    Текущий уровень экономических отношений между двумя государствами находится на минимальной отметке, сообщил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает РИА «Новости».

    «У нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю», – сказал глава государства.

    В мае помощник президента России Дмитрий Песков заявил о нулевом уровне двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

    До этого представитель Кремля назвал почти полностью прекратившимися торговые связи двух стран.

    При этом в прошлом году Владимир Путин подчеркнул заинтересованность России в полномасштабном восстановлении диалога с США.

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    25 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    Путин приветствовал позитивные договоренности Китая и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия приветствует любые позитивные договоренности между Китаем и США, поскольку они неизбежно повлияют на глобальную и российскую экономику, заявил президент Владимир Путин.

    Россия позитивно оценивает любые конструктивные соглашения, которые могут быть заключены между Пекином и Вашингтоном, заявил Путин. По словам российского лидера, результаты этих переговоров неизбежно отразятся на мировых рынках, передает РИА «Новости».

    «Любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуются», – сказал Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Глава государства подчеркнул, что США и КНР являются двумя крупнейшими экономиками мира. Именно поэтому результаты встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина окажут влияние на всю глобальную экономику, включая российскую.

    «В зависимости от того, какие договоренности у них будут достигнуты, это будет влиять на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот контакт чрезвычайно важным для всего мира.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко допустил проведение совместных переговоров лидеров России, США и Китая на ноябрьском саммите АТЭС.

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    24 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона поддержит проведение совместных переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

    По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

    Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    26 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Лавров: Россия готова вернуться к договоренностям саммита в Анкоридже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона готова вернуться к договоренностям, которые были достигнуты с американской стороной на саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Но тем не менее Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом», – отметил министр, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон поддерживают регулярный диалог в различных форматах. По его словам, наличие контактов с администрацией президента США Дональда Трампа является признаком нормальности в двусторонних отношениях.

    Ранее Лавров ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    Глава российского дипведомства указал на готовность Соединенных Штатов к диалогу. Он также пояснял, что конфликт на Украине мог закончиться год назад.

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    25 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    В Кремле оценили важность контактов Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал чрезвычайно важными переговоры Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина имеет колоссальное значение для мирового сообщества и привлекает пристальное внимание.

    Общение лидеров двух крупнейших мировых экономик вызывает огромный интерес в России, передает РИА «Новости».

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

    «Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира – это всегда события, которые привлекают внимание всего мира, в том числе и в Российской Федерации. Это чрезвычайно важный контакт», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

    Президент США Дональд Трамп лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    В ходе переговоров в Белом доме политики достигли новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений.

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    24 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия проработает приглашение США Путину на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину принять участие в предстоящем американском саммите G20 и планирует тщательно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Россия с признательностью восприняла предложение Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех проходящих в ее рамках форумах. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о направлении приглашения российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Российская сторона весной получила официальное приглашение на это мероприятие.

    Окончательное решение о поездке президента России пока не принято.

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    25 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков подтвердил переговоры спецпредставителя Путина с командой Трампа

    Песков подтвердил переговоры спецпредставителя Путина Дмитриева с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев ведет переговоры с представителями США в Нью-Йорке, обсуждая экономическое взаимодействие двух стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя Кремля, основное внимание уделяется вопросам потенциального взаимодействия в сфере экономики.

    «Он продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CNN сообщил о встрече Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке.

    В начале сентября спецпредставитель президента России назвал американских переговорщиков миротворцами по прибытии в Москву.

    Президент Владимир Путин принял спецпосланников США в Кремле для обсуждения украинского урегулирования.

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    24 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на натурные ядерные испытания США

    Захарова заявила о готовности России ответить на натурные ядерные испытания США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об ответных мерах Москвы в случае проведения американской стороной натурных ядерных испытаний.

    Россия примет адекватные ответные меры в случае проведения Соединенными Штатами или другими странами натурных ядерных испытаний, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    Заявление приурочено к 30-й годовщине открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Захарова подчеркнула, что Москва продолжает соблюдать добровольный мораторий, введенный Советским Союзом в 1990 году.

    «Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ, и планов отойти от них у нас нет. Тем не менее, если США или другие государства-участники Договора проведут натурные ядерные испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – процитировала Мария Захарова слова президента России Владимира Путина, сказанные им 5 ноября 2025 года.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения со стороны США в нарушении другими странами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о симметричном ответе России на отказ Вашингтона от соблюдения запрета.

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    25 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    CNN узнал о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по данным источников CNN, встретился в четверг в Нью-Йорке с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стороны встретились для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Источники CNN сообщили, что Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения миротворческих усилий и российско-американского диалога после встречи президента России Владимира Путина с американскими посланниками, состоявшейся ранее в этом месяце.

    В среду госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. А президент Трамп на этой неделе подтвердил свою уверенность в том, что стороны достигнут соглашения, несмотря на продолжающуюся войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил о желании президента США вести диалог с Россией. При этом в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

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    24 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков: Решение о встрече Путина и Трампа на G20 не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите G20.

    По словам Пескова, решение о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 еще не принято, обсуждать возможные переговоры лидеров двух стран пока рано, передает РИА «Новости».

    «Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято», – сказал Песков, комментируя перспективы двусторонней встречи на предстоящем мероприятии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    Российская сторона пообещала проработать данный вопрос по дипломатическим каналам.

    До этого Москва официально получила приглашение на встречу «Большой двадцатки» на высшем уровне.

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    26 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие уведомлений США об атаках на выборах

    Песков: Россия не уведомляла США об атаках на выборах из-за публичности данных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтону отдельного уведомления о неоднократных атаках киевского режима в период проведения выборов в России, поскольку эта информация находилась в публичном доступе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Москва не направляла Вашингтону отдельного уведомления о неоднократных атаках киевского режима в период проведения выборов в России, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что эта информация уже находилась в публичном доступе.

    «Нет. Информация об организованных киевским режимом атаках есть в открытых источниках», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос агентства.

    Днем ранее, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму. Однако в дни голосования киевский режим попытался нанести удары по российской столице. Глава государства подчеркнул, что все решения о возможном возврате к переговорному процессу будут приниматься исключительно исходя из интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о готовности украинской стороны возобновить переговоры незадолго до выборов в Госдуму.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о полном провале попыток Запада и Киева сорвать голосование.

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    26 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Встреча с Вадефулем подтверждает готовность РФ разговаривать со всеми

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность страны к диалогу с любыми коллегами, включая представителей США и Германии.

    «Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать любых коллег, включая тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах», – отметил он. Лавров подчеркнул, что готовность к диалогу доказана многократно на примере президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

    Также российская сторона согласилась на незапланированную встречу с главой МИД ФРГ на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам министра, Москва всегда будет разговаривать и честно выражать несогласие, в том числе с такими странами, как США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем на полях Генассамблеи ООН.

    Закрытая беседа дипломатов двух стран продлилась ровно 20 минут.

    Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства встретился в Нью-Йорке с американским госсекретарем Марко Рубио.

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