Глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики

«Особенно тревожит политика руководства Евросоюза, которое через безудержное стремление сохранить ускользающее доминирование пытается препятствовать глобальной стабильности и поддержанию мира. И для достижения этой цели готово принести в жертву даже благосостояние собственных граждан», – сказал Рыженков.
Министр отметил, что европейские граждане не хотят быть пушечным мясом в конфликте, к которому их подталкивают политики, передает РИА «Новости».
«В Брюсселе кому-то хочется «поиграться» в солдатики, закрепить свое величие в истории», – заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД Белоруссии уличил Запад в политизации «зеленой повестки».
В среду главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет. Глава МИД Польши Сикорский допустил нормализацию отношений с Белоруссией.