Лавров не услышал ничего нового на встрече с Вадефулем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от беседы с немецким коллегой, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в субботу в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.
«Когда мы встретились, я предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно… Ничего нового я оттуда не извлек», – рассказал Лавров.
Закрытые переговоры Лаврова и Вадефуля на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут. Дипломаты обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина вместе с текущей ситуацией на Украине.
Глава МИД Германии перед началом беседы выдвинул строгие условия по ограничению работы прессы.