Лавров: Турция не просила Россию разрешить вывоз систем С-400 за границу

По словам Лаврова, перемещение поставленных Анкаре зенитных ракетных систем С-400 за пределы страны невозможно без официального разрешения Москвы, передает ТАСС.
«Не было такого к нам обращения», – сказал министр в ответ на вопрос о возможных планах Турции передать комплексы третьим странам.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что турецкие партнеры хорошо осведомлены об условиях контракта. Документ предусматривает строгое соблюдение сертификата конечного пользователя, что исключает передачу вооружений без согласования с российской стороной.
Министерство обороны Турции подтвердило продолжение работы по российским зенитным ракетным комплексам С-400.
Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже этих систем третьим государствам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему передачи данного вооружения сверхчувствительной.