Лавров призвал западных журналистов расследовать события в Буче

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к представителям западных средств массовой информации с призывом расследовать события в Буче, передает ТАСС.

«Я взываю к вашей профессиональной гордости. В очередной раз надеюсь, что буду услышан», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН он отметил, что иностранные репортеры часто проводят расследования в менее значимых ситуациях. При этом они не интересуются официальной информацией об именах людей, чьи тела показала телекомпания Би-би-си.

В марте 2022 года российские военные покинули Бучу в рамках жеста доброй воли на фоне стамбульских переговоров с Украиной. Позже западные телеканалы показали кадры с телами на улицах города. В России по факту провокации возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об армии.

Накануне Сергей Лавров передал Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче.

Лавров раскритиковал генерального секретаря ООН за противоречивые заявления об этом инциденте.

Лавров обвинил киевские власти в выдаче убитых украинских боевиков за мирных жителей.