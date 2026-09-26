Лавров заявил о метастазах нацизма в Евросоюзе и НАТО

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России выступил на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Дипломат обратил внимание на тревожную тенденцию распространения радикальных идей в европейских странах.

«Мы также акцентировали важность бескомпромиссной борьбы с проявлениями неонацизма, в первую очередь на Украине, но не только. Потому что метастазы этой человеконенавистнической идеологии сейчас видны и в других странах нашего континента, прежде всего, среди членов Евросоюза и НАТО, в Прибалтике, но и в Германии тоже. Вот это особенно настораживает», – сказал Сергей Лавров.

Ранее министр иностранных дел России предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами украинского нацизма.

До этого глава ведомства указал на распространение нацистских идей в Германии. Дипломат назвал полное искоренение этой идеологии в европейских странах главным условием завершения конфликта.