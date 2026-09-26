Tекст: Мария Иванова

Во время переговоров на столе находился доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, глава МИД ФРГ стыдливо прикрыл материал блокнотом и сделал вид, будто ничего не заметил.

Она добавила, что данные расследования изобличают циничную фальсификацию Киева и его западных спонсоров, и сравнение с Геббельсом, по-видимому, задело немецкую сторону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

В пятницу он потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

В четверг Лавров передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.