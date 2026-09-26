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    26 сентября 2026, 20:04 • Новости дня

    Женщина упала с трибуны в парке киноприключений в Москве

    Женщина упала с трибуны в парке киноприключений на западе Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Москвы в парке киноприключений «Мастер Панин» женщина упала с трибуны.

    Инцидент произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. В оперативных службах уточнили, что обрушения трибун не было, пишет ТАСС.

    В настоящее время пострадавшую осматривают медики. Мероприятие в парке продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве.

    В августе рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве.

    26 сентября 2026, 05:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    В ночь на субботу Росавиация сообщила о переводе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    24 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.

    Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

    «Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

    Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

    В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.

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    25 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Посольство Казахстана в Москве приспустило флаг в знак траура

    Tекст: Валерия Городецкая

    В знак скорби по 14 погибшим на Каспии морякам дипломатическое представительство Казахстана в российской столице приспустило государственный флаг.

    Сотрудники казахстанского посольства в Москве приспустили государственный флаг в знак траура по 14 военным морякам, которые погибли в ходе учений в Каспийском море, передает РИА «Новости».

    Неравнодушные жители столицы несут цветы к центральному входу в дипломатическую миссию. В настоящее время у ограды здания уже лежат белые хризантемы.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Утром спасатели обнаружили в Каспийском море тела последних пропавших военных моряков.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи с этой трагедией.

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    25 сентября 2026, 22:27 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве увеличилось

    Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте достигло шести

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве число пострадавших возросло до четырех человек, среди них двое детей, сообщили в оперативных службах.

    «Пострадали четыре человека, в том числе два ребенка», – сообщает ТАСС.

    При этом столичная Госавтоинспекция предварительно сообщила, что в результате аварии пострадали три человека. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства аварии.

    Ранее в этот день стало известно, что в ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на МКАД столкнулись шесть автомобилей. До этого в подмосковном Домодедово в результате аварии с тремя машинами погибли три человека.

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    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

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    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

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    24 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Москве официально расторг брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой, постановив передать их общую дочь на воспитание матери.

    Пресненский районный суд Москвы принял решение передать дочь Бари Алибасова–младшего на воспитание матери Алине, а также расторгнуть брак супругов, передает РИА «Новости». По словам представителя Алины Алибасовой Ивана Мельникова, суд обязал отца выплачивать алименты в размере 21 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия девочки.

    «Суд принял во внимание все аргументы сторон и принял законное решение, обоснованное относительно передачи ребенка для воспитания матери. Брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой расторгнут», – заявил Мельников. Он выразил надежду, что Алибасов-младший добровольно передаст дочь матери, чтобы избежать травмирования психики ребенка.

    Представитель отметил, что Алина Алибасова не планирует препятствовать общению отца с дочерью и готова позволять им видеться.

    Ранее, в июле, суд уже разрешал девочке жить с матерью до окончательного решения, однако тогда Алина жаловалась, что бывший муж мешает их встречам. Кроме того, летом на Алибасова-младшего был составлен административный протокол за побои супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранительные органы составили на сына продюсера административный протокол за избиение супруги.

    Весной судебные приставы заморозили банковские счета Бари Алибасова–младшего из-за крупных налоговых долгов.

    В прошлом году суд оставил сына актера Павла Прилучного жить с матерью после аналогичного спора.

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    25 сентября 2026, 21:47 • Новости дня
    В ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

    Массовая авария произошла в районе дома 24 на Ленинградском проспекте, передает РИА «Новости». В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт происшествия.

    «По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома 24 произошло ДТП с участием шести транспортных средств», – сообщили в ведомстве.

    Согласно предварительной информации, в результате столкновения травмы получили два человека.

    В начале сентября на Московской кольцевой автодороге столкнулись шесть автомобилей.

    Несколькими днями ранее в подмосковном Домодедово в результате аварии с тремя машинами погибли три человека.

    В апреле на Ленинском проспекте столицы из-за несоблюдения дистанции произошло массовое ДТП с восемью транспортными средствами.

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    25 сентября 2026, 20:49 • Новости дня
    Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице и Московской области предстоящей ночью ожидается сильный туман, из-за которого синоптики ввели повышенный уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре.

    Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях будет действовать с полуночи до восьми утра субботы, передает ТАСС. «Предстоящей ночью и утром в субботу, 26 сентября, местами по столичному региону ожидается туман, желтый погодный уровень», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Синоптики уточнили, что ночью в Москве при переменной облачности осадков не предвидится. Температура воздуха составит от шести до восьми градусов тепла, а в отдельных районах опустится до плюс трех градусов.

    В Подмосковье ночная температура будет колебаться от трех до восьми градусов выше нуля. Днем в субботу воздух в столице прогреется до 16-18 градусов, тогда как по области ожидается от 14 до 19 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября столичный комплекс городского хозяйства сообщил о снижении видимости на дорогах до 200 метров.

    Весной синоптики вводили аналогичный уровень погодной опасности из-за густой дымки.

    Прошлой осенью предупреждение о сильном тумане действовало в столичном регионе четыре ночи подряд.

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    25 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ завершился в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице подошел к концу дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации, все экзаменационные испытания прошли без нарушений и сбоев, сообщили власти города.

    «В Москве подошел к концу дополнительный период сдачи государственных экзаменов для школьников. 25 сентября прошли финальные испытания в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) по всем 11 предметам, а для выпускников 11-х классов состоялся резервный день пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового уровня», – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

    В ведомстве отметили, что все экзамены прошли в штатном режиме без сбоев. Школьники смогут ознакомиться со своими результатами в личном кабинете на портале госуслуг Москвы или непосредственно в учебных заведениях. Оценки за ОГЭ опубликуют не позднее 29 сентября, а итоги ЕГЭ станут известны до 6 октября.

    Дополнительный этап ОГЭ проходил с 3 сентября, собрав более 4 тыс. участников. Пересдачи ЕГЭ состоялись с 4 по 25 сентября, в них приняли участие свыше 400 выпускников. Всего в этом году государственную итоговую аттестацию прошли более 215 тыс. московских школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дополнительный период сдачи ЕГЭ продлился с 4 по 25 сентября.

    В августе Рособрнадзор отказался от искусственного усложнения экзаменационных заданий. А летом столичные власти предупредили выпускников о появлении мошеннических сайтов для проверки баллов.

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    24 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    В Москве началось строительство станции метро «Москворечье»

    Собянин сообщил о начале строительства станции метро «Москворечье»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии столичного метрополитена, которая улучшит транспортную доступность юга города.

    «Начали строительство станции «Москворечье» Бирюлевской линии метро. Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, ж/д путями и крупными автомагистралями», – написал столичный градоначальник в Max.

    По словам мэра, это осложняет связь района с соседними территориями. Новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и укрепит транспортный каркас юга столицы. У нее будет два вестибюля с выходами на Каширское шоссе и улицу Кошкина.

    Станция строится по береговому типу: пути пройдут в центре, а платформы разместятся по бокам. Проходку тоннелей осуществят щитами-гигантами диаметром 10 метров. В 2027 году один щит пойдет к «Курьяново», второй – от «Луганской» к «Москворечью».

    Участок от «ЗИЛ» до «Курьяново» планируют открыть в 2028 году, а от «Курьяново» до «Бирюлево» со станцией «Москворечье» – в 2029 году. Ожидается, что пассажиропоток новой станции составит 16 тыс. человек в сутки.

    С полным запуском Бирюлевской линии более миллиона москвичей получат метро в пешей доступности. К 2030 году пассажиропоток ветки достигнет 165 тыс. человек в сутки, что разгрузит станции «Царицыно», «Кленовый бульвар» и «Технопарк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту об активном возведении Бирюлевской ветки метро.

    Строительство этой линии протяженностью 22,2 км стартовало в сентябре прошлого года.

    Днем ранее в столице началось возведение дополнительного участка Московского скоростного диаметра для улучшения транспортной доступности района Москворечье-Сабурово.

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    25 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перевели на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Mаx-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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    26 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Mаx-канале о переходе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В этот же режим работы перешел аэропорт Внуково. Там также возможны корректировки в расписании рейсов, а статус их можно уточнить с помощью онлайн-табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    26 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Москвичка лишилась 23 млн рублей после приглашения в фейковый домовой чат

    Пожилая москвичка перевела телефонным аферистам более 23 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей, поверив телефонным аферистам и передав сбережения курьерам под видом инкассации.

    Жертвой масштабной аферы стала 81-летняя жительница Москвы. «Приглашение в общий чат жильцов дома для участия в собрании, поступившее по телефону от неизвестного, не насторожило 81-летнюю москвичку, и она продиктовала звонившему код из СМС», – заявили в столичной прокуратуре.

    Сразу после этого потерпевшей позвонил фальшивый представитель правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил об оформлении доверенности от имени москвички и попытках хищения средств с ее счетов. Затем разговор перевели на лжеспециалиста Росфинмониторинга. Он убедил женщину срочно передать все накопления на инкассацию.

    На протяжении месяца пенсионерка снимала деньги и отдавала их курьерам по кодовому слову. Взамен она получала поддельные банковские документы. Общий ущерб превысил 23 млн рублей, расследование контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе телефонные мошенники похитили у другой пожилой жительницы столицы более 21 млн рублей.

    Ранее злоумышленники обманули супругов-пенсионеров на 30 млн рублей с помощью фейкового чата поликлиники. А весной пожилой москвич потерял свыше 71 млн рублей также из-за приглашения в группу соседей по дому.

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