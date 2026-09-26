Лавров призвал передать ООН контроль над информационной безопасностью

«Сейчас на первый план объективно выходит тематика международной информационной безопасности. Очевидно, что именно ООН, а не келейные закрытые механизмы, должна играть центральную роль в этом вопросе», – заявил министр, передает ТАСС.
Сергей Лавров добавил, что на Всемирную организацию ложится особая ответственность из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, общепризнанные правила применения таких технологий могут быть сформулированы исключительно на равноправной основе при участии всех государств.
Ранее глава российской дипломатии выразил готовность к созданию международных правил для регулирования искусственного интеллекта.
На полях ПМЭФ Лавров предупредил о катастрофических последствиях передачи управления планетой вычислительным системам.