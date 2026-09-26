Лавров заявил о работе России над оздоровлением ситуации в мире

Лавров: Россия и партнеры работают над оздоровлением ситуации в мире

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, Россия стремится к улучшению глобальной обстановки совместно со своими стратегическими партнерами, передает ТАСС.

«Проводя свой внешнеполитический курс, Россия работает над оздоровлением ситуации в мире в единстве с нашими союзниками и стратегическими партнерами, в том числе по БРИКС, ШОС, Евразийскому экономическому союзу, Содружеству независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности», – заявил Сергей Лавров.

Министр отметил, что Москва вместе с участниками этих международных структур продвигает объединительную повестку, предлагая конкретные идеи и проекты для решения глобальных проблем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление министра на Генассамблее ООН.

На полях текущей сессии у руководителя ведомства состоялось около 15 полномасштабных встреч.

В рамках этих мероприятий российский дипломат провел закрытые переговоры с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.