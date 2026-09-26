  • Новость часаТокаев уволил министра обороны Косанова после гибели военных на Каспии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Лавров назвал главное условие возобновления переговоров по Украине
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж
    Песков похвалил помнящего «исконный русский язык» Зеленского
    26 сентября 2026, 19:47 • Новости дня

    ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух командиров ХАМАС

    ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух радикалов из боевого крыла ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира взвода спецотряда «Нухба» и вооруженного радикала из боевого крыла ХАМАС.

    Израильская армия нанесла удар в районе Нусейрата и уничтожила командира взвода спецподразделения «Нухба» Ибрагима Фаузи Исмаила Мохсена. В ходе другого удара в районе Хан-Юниса ликвидирован еще один террорист из военного крыла ХАМАС Мухаммед Камель Сулейман Мохсен, передает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, уничтоженные боевики в последнее время атаковали израильских военных и восстанавливали боевой потенциал ХАМАС, нарушая режим прекращения огня.

    Израильские военные отметили, что ликвидация была проведена для устранения угрозы, а перед ударами принимались меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль заявил о ликвидации главы финотдела ХАМАС в Газе.

    В августе ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух командиров палестинского движения ХАМАС.

    В июле Израиль также объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа.

    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Футболисты сборной Ирландии собрались бойкотировать матч с Израилем в Лиге наций

    Tекст: Мария Иванова

    Некоторые футболисты сборной Ирландии планируют бойкотировать матч Лиги наций против команды Израиля, сообщила журналист Лейла Хамед.

    Встреча Лиги наций запланирована на воскресенье и должна начаться в 21:45 мск, пишет журналист Лейла Хамед в соцсети X, передает РИА «Новости».

    Ранее издание Independent сообщало, что футболисты команд не будут обмениваться футболками после предстоящих матчей на фоне конфликта между футбольными федерациями двух стран, а тренеры национальных команд не будут обмениваться рукопожатиями.

    Журналист Independent Дэниел Макдоннелл сообщил, что в сборной Ирландии есть футболисты, которые не хотят принимать участие в матче. Позднее стало известно, что пресс-конференция ирландской сборной перед предстоящим матчем против команды Израиля была отменена за 15 минут до ее начала. Кроме того, сборная Ирландии не начала вовремя тренировку: футболисты и тренерский штаб проводят совещание с участием игроков, которое проходит уже два часа.

    В июне УЕФА одобрил запрос на проведение матчей сборных Израиля и Ирландии на нейтральном поле и без зрителей. Первая встреча состоится в венгерском Дебрецене 27 сентября, ответная – 4 октября в Бачка-Тополе в Сербии. Напряженность между федерациями связана с позицией ирландской стороны по поводу действий Израиля в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия отказалась от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

    В прошлом году Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения отказались участвовать в конкурсе.

    В 2024 году Израиль решил закрыть посольство в Дублине из-за политики Ирландии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций

    Al Jazeera: Иран больше не доверяет диалогу с США из-за регулярных санкций

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламская республика больше не доверяет переговорному процессу с Вашингтоном из-за регулярных атак и введения санкций после каждого раунда диалога.

    Иранские власти утратили доверие к переговорам с Вашингтоном, поскольку за каждым этапом диалога следуют новые американские санкции и атаки, передает катарский телеканал Al Jazeera.

    В настоящее время непрямые контакты между двумя странами осуществляются при посредничестве Дохи и Исламабада. Катар и Пакистан передают послания Ирана американской стороне, отмечает ТАСС.

    Контакты с Вашингтоном базируются на ранее достигнутом меморандуме о взаимопонимании. Иранская сторона призвала американскую администрацию четко обозначить свою позицию в отношении этого документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность переговоров с Дональдом Трампом.

    В пятницу он заявил о готовности исламской республики отказаться от запасов обогащенного урана.

    В начале месяца Кремль сообщал, что Тегеран не просил Москву стать посредником в контактах с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Начальник генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев

    Al Arabiya: Египет и Судан обвинили в поддержке эфиопских мятежников

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник генерального штаба вооруженных сил Эфиопии Бирхану Джула заявил, что иностранные государства, включая Египет и Судан, оказывают военную помощь наступающим на севере страны мятежникам.

    По словам военачальника, без поддержки извне противостоящие Аддис-Абебе повстанческие группировки не представляли бы значимой силы, передает Al Arabiya.

    При этом Джула не привел доказательств причастности Каира и Хартума к спонсированию мятежников, отмечает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что эфиопские повстанцы взяли под контроль несколько северных городов. Кроме того, в их руках могли оказаться три аэропорта в регионе Тыграй, в том числе в Мэкэле, Аксуме и Ында-Сылласе.

    В понедельник семь вооруженных и оппозиционных группировок, включая Народный фронт освобождения Тыграя, объявили о создании коалиции. Их главная цель – отстранение от власти правительства премьер-министра Абия Ахмеда и формирование переходного кабинета министров.

    Конфликт на севере Эфиопии начался осенью 2020 года, когда власти обвинили мятежников в нападении на военную базу. В ноябре 2022 года правительство и повстанцы подписали соглашение о прекращении боевых действий, однако сейчас наступление возобновилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Судан стянул войска к границе Эфиопии из-за атаки дронов.

    В марте специалисты указали на распространение американской агрессии в странах Африки.

    В прошлом году Эфиопия открыла крупнейшую на континенте гидроэлектростанцию «Возрождение».

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал решить палестинский вопрос по принципу двух государств

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал к плану два государства для двух народов

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал вернуть урегулирование палестинского вопроса к плану «два государства для двух народов».

    Китай настаивает на решении проблемы вокруг Палестины на основе концепции «два государства для двух народов», заявил Хань Чжэн в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Представитель КНР подчеркнул необходимость содействовать скорейшему возвращению процесса урегулирования на правильный путь, предусматривающий выполнение данного плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг делегации нескольких стран покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В прошлом месяце ООН сообщила о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после прекращения огня.

    Весной появилась информация, что США угрожают аннулировать визы палестинским дипломатам при ООН.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Взрыв на северо-западе Пакистана унес жизни 11 человек

    Reuters: При взрыве на северо-западе Пакистана погибли 11 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения.

    Инцидент произошел в округе Дера-Исмал-Хан, передает Reuters со ссылкой на службу спасения.

    Другие подробности происшествия пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе при подрыве смертника в Пакистане погибли 16 человек.

    В начале месяца взрыв у полицейского участка унес жизни 14 человек.

    В конце мая при взрыве у поезда погибли 23 человека.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Эрдоган назвал зал суда подходящим местом для выступлений Нетаньяху

    Эрдоган заявил о месте Нетаньяху на скамье подсудимых вместо трибуны ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ООН, заявив, что место военных преступников – не трибуна международной организации, а зал суда.

    Турецкий лидер подчеркнул, что военные преступники, в отношении которых выдан ордер на арест, должны находиться в зале судебных заседаний, а не на трибуне ООН. Там, по его словам, они ответят за «совершенные убийства и пролитую кровь», передает ТАСС.

    Эрдоган отметил необходимость привлечения к ответственности виновных в геноциде для предотвращения повторения подобных зверств. Он выразил решимость «сорвать маску с оккупационного сионистского менталитета», который лишен милосердия и принципов.

    Президент добавил, что Турция не отступит от своей позиции, несмотря на возможные препятствия. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта за военные преступления в секторе Газа. Израиль не признает юрисдикцию МУС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Нью-Йорке задержали 100 человек на протестах против выступления Биньямина Нетаньяху в ООН.

    В пятницу израильский премьер в ходе своей речи потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ. Делегации нескольких стран покинули зал заседаний перед его выступлением.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал защитить суверенитет стран Персидского залива

    Хань Чжэн призвал уважать суверенитет стран Ближнего Востока

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал мировое сообщество защищать суверенитет государств Ближнего Востока и стабильность международных цепочек поставок.

    Китай призывает международное сообщество соблюдать суверенитет и безопасность стран Персидского залива и Ближнего Востока. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн, передает ТАСС.

    «Китай также считает, что суверенитет и безопасность государств на Ближнем Востоке, включая страны Персидского залива, необходимо защищать. Международные цепочки поставок необходимо сохранять стабильными», – сказал Хань Чжэн на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Политик добавил, что Пекин отстаивает законные права развивающихся стран и стремится к справедливому глобальному управлению. Хань Чжэн отметил, что КНР выступает в защиту интересов глобального Юга и способствует развитию системы глобального управления в разумном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНР Ван И призвал открыть Ормузский пролив для стабильности международных перевозок энергоносителей.

    Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил важность достижения долгосрочного мира в Персидском заливе. А зампредседателя КНР Хань Чжэн выступил против политики гегемонизма и вмешательства во внутренние дела других государств.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске срыва создания суверенного палестинского государства из-за действий Израиля.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он заявил, что пришло время для решения вопроса об обеспечении государственности палестинского народа.

    «Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока – обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал Лавров. Министр напомнил, что почти год назад Совет Безопасности одобрил американский план мира в секторе Газа, однако мир в регионе так и не наступил.

    По словам главы МИД РФ, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться, так как Израиль расширяет там поселенческую активность. Лавров предупредил, что если такая тенденция сохранится, создание палестинского государства станет невозможным, поскольку для него просто не останется территории.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил о ликвидации любых намеков на создание палестинского государства.

    Чуть ранее министр назвал нерешенность данного вопроса причиной сохранения очага экстремизма на Ближнем Востоке.

    В марте российский дипломат констатировал ежедневное уменьшение шансов на появление независимой Палестины.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

    Tекст: Мария Иванова

    Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Индия призвала прекратить конфликты на Ближнем Востоке и Украине

    Индия призвала к завершению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на 81-й сессии Генассамблеи ООН призвал к скорейшему прекращению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, подчеркнув их негативное влияние на глобальную безопасность.

    Конфликты на Ближнем Востоке и Украине подрывают безопасность и угрожают прогрессу, поэтому они должны быть как можно скорее прекращены, заявил Джайшанкар, передает ТАСС.

    Министр выразил обеспокоенность ситуацией в районе Персидского залива и недопустимостью нападений на торговые суда, призвав все стороны снижать напряженность и обеспечивать бесперебойные поставки товаров и энергоносителей.

    Также он отметил, что конфликт на Украине длится уже пятый год, и Индия поддерживает инициативы по установлению мира, заявляя о готовности содействовать улучшению ситуации, особенно в вопросах продовольственной и энергетической безопасности.

    Джайшанкар предупредил, что постоянные угрозы и давление ведут мир на край пропасти, подчеркнув важность укрепления стабильности и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии в Нью-Йорке.

    В среду Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга.

    В середине месяца президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с наследным принцем Абу-Даби в Индии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Лавров призвал восстановить доверие между Ираном и странами Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал восстановление доверия между Ираном и арабскими странами главным условием урегулирования кризиса в Персидском заливе.

    «Считаем необходимым условием для урегулирования кризиса установить доверие в отношениях между прибрежными государствами залива – арабскими странами и Ираном», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются рецидивы вооруженной конфронтации. По словам министра, это происходит вопреки очевидному ущербу для мировой навигации и торговли.

    В середине июня Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум, направленный на запуск процесса заключения мирного соглашения. Однако спустя три недели начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

    Накануне Катар выступил за возобновление переговоров между США и Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Лавров заявил, что Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи неприемлемым проявлением силового диктата. Подобная оценка касается и других представителей высшего руководства республики.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по югу Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская авиация возобновила массированные удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в горных районах на юге Ливана, сообщают СМИ.

    Истребители израильских ВВС возобновили атаки на горные районы около ливанских городов Джеззин и Набатия, расположенных севернее реки Литани, передает ТАСС.

    Интенсивным ударам подверглись укрытия, командные пункты и склады «Хезболлы» на высотах Джебель-эр-Рафи, Рейхан и Седжуд.

    Несколькими днями ранее истребители Израиля нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

    В начале месяца израильские военные взяли под контроль южноливанские высоты Али-эт-Тахер.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь

    Tекст: Мария Иванова

    Ратификация оборонного Мекканского соглашения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном может состояться в турецком парламенте уже в октябре, отметил источник.

    Точные сроки утверждения документа пока не определены, но турецкая сторона последовательно продвигает работу по необходимым процедурам, пишет РИА «Новости».

    Договор о совместной обороне был подписан тремя странами 7 августа. Согласно тексту документа, вооруженное нападение на одну из стран рассматривается как атака на всех участников пакта. Для вступления в силу соглашение должно пройти рассмотрение Великого национального собрания и получить подпись главы государства.

    В настоящее время союзники также работают над созданием координационных механизмов. В пятницу министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии и Пакистана провели встречу в Нью-Йорке, где обсудили процесс формирования рабочих групп, комитетов и секретариата соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МИД Турции допустил проведение военных действий Мекканского альянса против хуситов.

    В начале месяца турецкий лидер рассказал о скрытом недовольстве ряда стран новым пактом.

    Летом Анкара, Эр-Рияд и Исламабад официально создали военный союз.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    В Газе за двое суток при атаках Израиля погибли семь человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате недавних ударов израильской армии по сектору Газа погибли семь человек, еще 38 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

    «В больницы Газы поступили тела семи убитых жителей, помощь оказана 38 раненым, среди них есть женщины и дети», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Большинство жертв и пострадавших были доставлены из района Шейх-Радван и лагеря беженцев Нусейрат, где израильские войска вели интенсивный огонь.

    С начала перемирия 11 октября 2025 года в ходе израильских авианалетов и артобстрелов погибли 1 415 человек и еще 4 953 получили ранения различной степени тяжести.

    Общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 74 016, пострадавших – до 175 068.

    В августе эксперты ООН сообщали о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после введения режима прекращения огня.

    Израильские вооруженные силы в прошлом месяце атаковали школу с беженцами в квартале Шейх-Радван.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»
    Лавров возложил на Украину вину за ущерб судоходству в Черном море
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН
    Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым
    Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины