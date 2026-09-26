ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух командиров ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух радикалов из боевого крыла ХАМАС

Tекст: Мария Иванова

Израильская армия нанесла удар в районе Нусейрата и уничтожила командира взвода спецподразделения «Нухба» Ибрагима Фаузи Исмаила Мохсена. В ходе другого удара в районе Хан-Юниса ликвидирован еще один террорист из военного крыла ХАМАС Мухаммед Камель Сулейман Мохсен, передает ТАСС.

По заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, уничтоженные боевики в последнее время атаковали израильских военных и восстанавливали боевой потенциал ХАМАС, нарушая режим прекращения огня.

Израильские военные отметили, что ликвидация была проведена для устранения угрозы, а перед ударами принимались меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль заявил о ликвидации главы финотдела ХАМАС в Газе.

В августе ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух командиров палестинского движения ХАМАС.

В июле Израиль также объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа.