Глава МВД ФРГ призвал к ускоренной высылке нелегалов с внешних границ ЕС

Глава МВД ФРГ Добриндт предложил ускоренную высылку нелегалов с границ ЕС

Tекст: Мария Иванова

Глава ведомства считает необходимым создать новый европейский механизм реагирования на миграционные кризисы, который предполагает не запуск обычной процедуры предоставления убежища, а ускоренное возвращение нелегалов. По его словам, массовое пересечение внешних границ ЕС зачастую вызвано не гуманитарными причинами, а дезинформацией и действиями контрабандистов и преступных группировок, передает РИА «Новости».

В качестве примера он привел ситуацию в испанском анклаве Сеута, где массовые незаконные пересечения границы были спровоцированы умышленными ложными сведениями и поддержкой со стороны преступников. Кризис в Сеуте привел к перегрузке городских и социальных служб.

Кроме того, министр сообщил, что европейское агентство Frontex будет оперативно оказывать помощь странам сообщества в случае возникновения экстренных ситуаций, создав силы быстрого реагирования для поддержки государств на внешних границах Евросоюза в течение 24 часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv раскрыл планы Европы упростить выдворение мигрантов.

Во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов в этом анклаве.