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    26 сентября 2026, 19:41 • Новости дня

    Лавров обвинил Брюссель в принуждении Сербии к санкциям ради вступления в ЕС

    Лавров: Евросоюз принуждает Белград ввести антироссийские санкции ради иллюзий

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о жестком давлении Брюсселя на сербские власти с целью принятия ограничительных мер против Москвы за призрачное вступление в Евросоюз.

    Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, руководитель российского внешнеполитического ведомства раскритиковал политику европейских стран, передает ТАСС.

    «Белград буквально заставляют ввести санкции против России, обещая взамен призрачную, как все уже понимают, перспективу евроинтеграции», – сказал Лавров.

    Дипломат также обратил внимание на грубое игнорирование Евросоюзом резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. По его словам, Сербию принуждают смириться с потерей Косово и отказаться от исторической памяти.

    Кроме того, европейские политики пытаются добиться унитаризации Боснии и Герцеговины. Как отметил глава МИД, сербов подталкивают к отказу от конституционных полномочий, которые гарантированы Дейтонским мирным соглашением.

    Президент Сербии Александр Вучич отверг идею ускорения евроинтеграции путем введения антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о требованиях европейских политиков к Белграду ради интеграции разорвать связи с Москвой.

    Европарламент поддержал резолюцию о приостановке процесса вступления Сербии в ЕС до принятия ограничительных мер против России.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров: Если на нас нападут, война будет короткой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил западные страны о быстром ответе Москвы в случае прямой вооруженной агрессии против государства.

    Глава внешнеполитического ведомства сослался на слова президента Владимира Путина о готовности дать отпор агрессорам, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул решимость Москвы решительно защищать свои интересы.

    «Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», – заявил министр по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров также предрек очень короткую войну в случае нападения Европы.

    При этом министр полностью исключил возможность инициативной атаки Москвы на западные государства.

    Летом Лавров предупредил о применении нетрадиционных видов вооружения для отражения подобной агрессии.

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    26 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»

    Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами, несмотря на их агрессивные планы.

    Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.

    «Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.

    При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

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    26 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки российского газа
    Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки российского газа
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/picture alliance / SvenSimon-Pre/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что рассчитывает сохранить выгодные условия импорта энергоносителей.

    Президент Сербии Александр Вучич после разговора по телефону с президентом Владимиром Путиным сообщил, что надеется на успешную пролонгацию действующего договора по поставкам газа из России.

    Срок соглашения истекает 30 сентября, отмечает ТАСС.

    «Особо хотел бы выделить тему энергетического сотрудничества – в частности, вопрос о газовом контракте, срок действия которого истекает 30 сентября. Полагаю, что по итогам сегодняшнего разговора он будет продлен и мы обеспечим стабильные поставки газа. Граждане Сербии должны знать, что для нас сохранится выгодная, низкая цена на газ – 318 евро за 1 тыс. кубометров, – вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро», – отметил политик в социальных сетях.

    Напомним, в субботу Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Сербии сообщили о продлении газового соглашения до конца сентября.

    Позже генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил о пролонгации текущего договора на три месяца.

    А на полях Генассамблеи ООН глава российского МИД Сергей Лавров передал Александру Вучичу теплые слова от президента России.

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    26 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Лавров пошутил в ответ на слова журналистки AP о приезде в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся шутками с журналисткой агентства Associated Press, поприветствовавшей его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на приветствие представительницы американской прессы на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Задавая вопрос главе российской дипломатии, корреспондентка подчеркнула, что ей всегда радостно видеть его в Нью-Йорке. «Каждый год вы это говорите», – с улыбкой ответил Сергей Лавров.

    Журналистка подтвердила, что действительно произносит эти слова ежегодно. Она добавила, что искренне так считает, поскольку российский министр знает штаб-квартиру ООН лучше любого другого выступающего здесь политика.

    Глава МИД России регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. До своего назначения на министерский пост он 10 лет, с 1994 по 2004 год, работал постоянным представителем РФ при всемирной организации в Нью-Йорке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление главы ведомства на Генассамблее 26 сентября.

    Речь Лаврова вызвала огромный интерес среди журналистов.

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    26 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

    Дмитриев заявил о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток»

    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возобновления работы поврежденного газопровода «Северный поток» при условии сотрудничества с Германией.

    По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.

    «Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.

    Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.

    Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».

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    26 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину в попрании принципов Устава ООН

    Лавров: Украина попирает основополагающие принципы Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава ООН и ущемлении базовых прав человека.

    По словам Лаврова, украинские власти попирают основополагающие принципы Устава ООН, включая уважение прав и основных свобод человека, передает РИА «Новости».

    «Украинский режим открыто попирает и такой краеугольный принцип Устава ООН, как уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии», – сказал министр, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в мире нет другой страны, кроме Украины, где законодательно запрещен какой-либо язык. Он подчеркнул, что за использование русского языка в соседнем государстве грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

    Ранее Лавров обвинил Владимира Зеленского в целенаправленном уничтожении русской культуры.

    Лавров сравнил уничтожение русскоязычных книг на Украине с действиями фашистской Германии.

    Ранее дипломат назвал ситуацию с запретом официального языка ООН беспрецедентной.

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    26 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ

    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ Вадефуля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об ожиданиях главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкий коллега ожидал от Москвы шагов навстречу на украинском направлении, передает РИА «Новости».

    По словам главы внешнеполитического ведомства, такое впечатление сложилось по итогам их недавней встречи в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, обеспечьте договоренность по черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем», – сказал Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее уточняла, что переговоры состоялись по инициативе Берлина. До этого последняя встреча Сергея Лаврова с главой МИД Германии, пост которого тогда занимала Анналена Бербок, проходила в январе 2022 года в Москве.

    Глава российского ведомства также обратил внимание на стремление европейских стран присоединиться к переговорам по Украине. По его словам, Европа отчаянно пытается вклиниться в процесс, который активно поощряют Соединенные Штаты.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров рассказал об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Перед встречей дипломаты ФРГ выдвинули строгие требования по ограничению работы прессы.

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    26 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ФРГ пожали друг другу руки перед встречей в ООН

    Встреча Лаврова и Вадефуля в ООН продлилась 20 минут

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели закрытые переговоры на полях Генассамблеи ООН, которые продлились 20 минут.

    Переговоры Лаврова и Вадефуля начались с традиционного рукопожатия, беседа продлилась ровно 20 минут, передает РИА «Новости».

    Предыдущий очный контакт глав дипломатических ведомств двух стран состоялся в январе 2022 года. Тогда Москву посещала бывшая руководительница министерства Анналена Бербок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог Лаврова и Вадефуля стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние 4,5 года.

    Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.

    В третий день недели высокого уровня Генассамблеи ООН Лавров провел 14 двусторонних встреч.

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    26 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Режиссер Фрай заявил об усталости немцев от антироссийской пропаганды

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай сообщил, что люди в Германии устали от навязывания образа врага в лице России и не желают тратить средства на вооружение Украины.

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай выступил на полях Международного форума объединенных культур в Петербурге.

    «Люди в Германии и Австрии устали, что каждый день их учат, что они должны думать, что Россия – враг и скоро якобы нападет на Европу, и скоро начнется следующая война», – отметил Фрай, передает РИА «Новости».

    Деятель искусств подчеркнул, что граждане хотят сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к закупкам недорогих российских энергоресурсов. По его мнению, антироссийские настроения транслируются исключительно политиками и прессой, тогда как простые немцы не поддерживают финансирование поставок оружия на Украину.

    Кроме того, советник гендиректора Большого театра высоко оценил отечественную систему подготовки кадров. Он указал, что она по праву считается одной из лучших в мире, а попытки отменить русскую культуру абсолютно бессмысленны. Порядка 60% солистов ведущих мировых оперных сцен являются воспитанниками советской школы, резюмировал эксперт.

    Советник главы государства Елена Ямпольская констатировала провал попыток международной изоляции русской культуры.

    Президент России Владимир Путин назвал отечественное фундаментальное образование в сфере культуры одним из лучших в мире.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    26 сентября 2026, 14:06 • Новости дня
    Вучич сообщил Путину о своей предстоящей отставке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным объявил о решении покинуть свой пост 27 сентября.

    Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным проинформировал его о своей предстоящей отставке. В беседе сербский руководитель также выразил признательность за многолетнее сотрудничество и помощь России в тушении лесных пожаров, передает ТАСС.

    «Я поблагодарил президента Путина за помощь в тушении пожаров в Сербии, благодаря чему удалось предотвратить масштабный ущерб. Я сообщил президенту Российской Федерации, что завтра ухожу в отставку, и выразил признательность за наше четырнадцатилетнее сотрудничество», – написал политик в своих соцсетях.

    Помимо этого, Вучич отметил, что надеется на сохранение будущими президентами Сербии ответственного подхода к внешней политике.

    Он также рассказал, что во время разговора лидеры также обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Балканах, конфликт на Украине и переговоры о выкупе доли России в компании «Нефтяная индустрия Сербии».

    Ранее в субботу Вучич заявил, что после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает сохранить выгодные условия импорта энергоносителей. Также сербский лидер поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александар Вучич запланировал свою отставку на 27 сентября.

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    26 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Лавров не услышал ничего нового на встрече с Вадефулем

    Лавров заявил об отсутствии новых идей у главы МИД Германии Вадефуля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отсутствии свежих идей на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Германии Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от беседы с немецким коллегой, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в субботу в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

    «Когда мы встретились, я предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно… Ничего нового я оттуда не извлек», – рассказал Лавров.

    Закрытые переговоры Лаврова и Вадефуля на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут. Дипломаты обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина вместе с текущей ситуацией на Украине.

    Глава МИД Германии перед началом беседы выдвинул строгие условия по ограничению работы прессы.

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    26 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения

    Tекст: Вера Басилая

    На полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем по инициативе Берлина, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины, сообщили в МИД России.

    Беседа политиков состоялась 26 сентября во время недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры прошли по официальной просьбе немецкой стороны, передает МИД РФ.

    Главными темами обсуждения стали двусторонние отношения Москвы и Берлина, а также текущая ситуация на Украине.

    В ходе дискуссии Йоханн Вадефуль подтвердил позицию правительства Германии по затронутым вопросам. Подчеркивается, что этот подход ранее неоднократно излагался в публичном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние четыре с половиной года.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Перед встречей немецкая сторона потребовала ограничить доступ средств массовой информации.

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