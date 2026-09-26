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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Лавров назвал главное условие возобновления переговоров по Украине
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж
    Песков похвалил помнящего «исконный русский язык» Зеленского
    26 сентября 2026, 19:33 • Новости дня

    «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

    Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче КХЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Встреча прошла в Москве. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Шелдон Ремпал на 13-й минуте, Сергей Варлов на 23-й и Девин Броссо на 60-й. Единственный гол у «Динамо» на счету Артема Бондаря (23), сообщает РИА «Новости».

    Благодаря победе уфимский клуб набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции. Московское «Динамо» с 10 очками занимает шестую строчку на Западе.

    В понедельник, 28 сентября, «Динамо» примет на своем льду челябинский «Трактор», а «Салават Юлаев» сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».

    В других матчах игрового дня череповецкая «Северсталь» обыграла «Сочи» со счетом 3:1, а «Шанхайские драконы» нанесли поражение минскому «Динамо» – 2:1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на противоречивый подход Организации Объединенных Наций к праву на самоопределение Гренландии и Крыма.

    Лавров указал на разницу в оценках статуса регионов. Он отметил, что всемирная организация признает право на самоопределение за Гренландией, однако полностью игнорирует аналогичную возможность для Крымского полуострова, передает РИА «Новости».

    «Спросил господина Гуттереша, мы с ним позавчера встречались, я говорю, почему в отношении Украины не упоминается вообще опция права на самоопределение, хотя бы опция?» – заявил Сергей Лавров по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    По словам министра, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ответ сослался на долгие размышления, назвав эти ситуации совершенно разными вещами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира. Ранее министр заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата международной организации. В начале года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал неприменимым принцип самоопределения к ситуации с Крымом и Донбассом.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    26 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине

    Политолог Скачко: Россия решила перебить планомерную промывку мозгов на Украине

    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Киев теряет значительную часть управляемости и контроля над внутренней повесткой, чем системнее будут удары по дата-центрам, тем сильнее будет эффект отрезвления общества и ослабления военной машины ВСУ, сказали эксперты газете ВЗГЛЯД. Ранее стало известно, что в результате российских ударов по дата-центрам в Киеве вещание прекратили несколько украинских телеканалов.

    «Прекращение вещания ряда украинских телеканалов, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», – не просто побочный эффект ударов по дата-центрам. Это удар по системе информационной обработки населения. Если провести медицинскую аналогию: человеку долго подают вещества, искажающие восприятие реальности, а затем на сутки-двое подачу прекращают. Начинается протрезвление. Так и здесь: перерыв в вещании – это попытка перебить планомерную и целенаправленную промывку мозгов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По мнению эксперта, эффект будет зависеть от того, насколько продолжительным окажется этот перерыв. «Чтобы результат был устойчивым, «купол» нужно снимать над всей страной, а не точечно», – подчеркнул собеседник.

    При этом военная составляющая не менее важна. «Пораженные дата-центры, в частности, «Космонова», использовались не только гражданскими провайдерами. Они обеспечивали обработку разведданных, поддержку спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ, а также майнинг криптовалют. Украинская энергетика, будучи дисперсной, канализировалась в хорошо укрепленные дата-центры. Их разрушение – это стратегический удар по обороноспособности и управляемости украинской армии. Если это действительно удалось, речь идет о крупном успехе. Вектор абсолютно верный», – рассуждает Скачко.

    По его мнению, системный вывод из строя дата-центров и IT-узлов неизбежно скажется на банковской системе, госуслугах и координации экстренных служб.

    «Зарубежные аналитики неслучайно называют это «открытием нового цифрового фронта» в преддверии зимы. Это грамотный, просчитанный и современный удар. Он знаменует переход к осмысленным, целенаправленным и оправданным действиям», – подчеркивает Скачко.

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов отметил, что украинцы давно смотрят телевизор вполглаза. «Основной источник информации – интернет. Телеканалы, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», продолжают вещать, пусть и с перебоями. Сбои в работе интернет-провайдеров и мобильной связи были, но сравнительно недолгими. Основные каналы работают… Пропагандистская машина имеет резервы и быстро восстанавливается», – рассказал эксперт.

    При этом, напомнил спикер, львиная доля дата-центров, используемых Украиной, находится за рубежом – в Румынии, у Amazon и других западных провайдеров. «Государственные базы данных перенесены на Запад. Мы создаем проблемы в оперативном управлении, координации беспилотников, действиях таких подразделений, как части Мадьяра (специализируются на аэроразведке, радиоэлектронной борьбе и ударах с использованием беспилотников). Это факт. Но у противника есть бэкапы и резервы на Западе, которые мы достать не можем. Поэтому удары по дата-центрам на территории Украины – важный, но не решающий инструмент», – полагает Корнилов.

    По мнению эксперта, цифровой фронт первым открыл Запад в 2022 году, «а то и раньше – через предоставление Starlink, спутниковых разведданных, киберподдержку». «Мы отвечаем и действуем в ответ. Это правильная и необходимая линия. Но нужно готовиться к тому, что противник будет наращивать ответные меры», – предупредил Корнилов.

    Эксперт также акцентировал внимание на размещении США оружия в космосе. «Американцы уже не скрывают планов размещения оружия в космосе и подготовки к противодействию российским спутникам. Мы должны быть готовы создавать проблемы их спутниковой группировке. Опыт у нас есть: еще в 1980-х, будучи оператором станции космической связи, я знаю, что мы умели это делать. Не сомневаюсь, что можем и сейчас», – добавил Корнилов.

    В результате российских ударов по дата-центрам в Киеве (включая объекты «Космонова», «Датагрупп», Parkovyi и United DC) у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой».

    Из-за ударов перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

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    26 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров назвал главное условие возобновления переговоров по Украине

    Лавров призвал соблюдать договоренности для возобновления переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к мирному диалогу, подчеркнув при этом необходимость выполнения прежних договоренностей украинской стороной.

    По словам Лаврова, Россия не испытывает дефицита доверия и открыта к переговорному процессу по украинскому кризису, передает ТАСС.

    Однако для возобновления контактов оппоненты должны прекратить саботаж и начать выполнять взятые на себя обязательства. Об этом дипломат заявил по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Я эту последовательность событий много раз излагал. И недостатка доверия с нашей стороны нет никакого», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    Отвечая на вопросы журналистов, руководитель министерства напомнил о двусторонних встречах в Стамбуле и трехсторонних консультациях в Абу-Даби. По его словам, именно Киев прервал эти раунды диалога, поэтому обвинения в адрес Москвы об избегании контактов абсолютно беспочвенны.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    В июне глава МИД отказался верить на слово украинской стороне.

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    26 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников

    Ульянов: Некоторые западные чиновники ведут себя как клоуны

    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов согласился с оценкой президента России Владимира Путина, назвавшего поведение некоторых западных чиновников клоунадой.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова президента Владимира Путина, отметил, что поведение западных чиновников действительно напоминает клоунаду. По его словам, такая тенденция тем заметнее, чем меньше западная страна, пишет РИА «Новости».

    В пятницу российский лидер назвал заявления нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о вероятном нападении на Россию политической клоунадой, процитировав поговорку о цирке и клоунах.

    Накануне эстонские СМИ сообщили, что Херем во время выступления в Тартуском университете предложил Эстонии атаковать Россию «с экономической точки зрения».

    Позже министр пояснил, что его слова были полушуткой об экономических последствиях длительной мобилизации, однако заявление вызвало скандал в Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин оценил заявления Херема словами «цирк уехал, а клоуны остались».

    В середине месяца в Эстонии сменился министр обороны.

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    26 сентября 2026, 17:41 • Новости дня
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине зафиксирована вспышка неидентифицированного респираторного заболевания с симптомами, напоминающими классические вирусные инфекции.

    На Украине сообщают о распространении инфекции, которую не удается сразу определить как COVID или грипп, передает Lenta.ru.

    Заболевание начинается с повышения температуры, выраженной заложенности носа и общей слабости. На более поздних этапах у пациентов может развиваться кашель.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможные сроки пика заболеваемости гриппом в России в текущем сезоне. По ее прогнозам, максимальное число заражений может прийтись на последнюю декаду декабря, что зависит от штаммов циркулирующих вирусов.

    На этой неделе Роспотребнадзор зарегистрировал увеличение заболеваемости респираторными инфекциями в стране на треть.

    Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала лабораторные анализы единственным способом выявления точного вида вируса.

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    26 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче.

    Во время переговоров на столе находился доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    По словам Захаровой, глава МИД ФРГ стыдливо прикрыл материал блокнотом и сделал вид, будто ничего не заметил.

    Она добавила, что данные расследования изобличают циничную фальсификацию Киева и его западных спонсоров, и сравнение с Геббельсом, по-видимому, задело немецкую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

    В пятницу он потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    В четверг Лавров передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

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    26 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен

    Спящие украинские военные попали в плен к российским бойцам под Харьковом

    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий уснул во время несения дежурства в блиндаже, пропустив бойцов ВС России, рассказал солдат ВСУ Михаил Скляр, сдавшийся в плен группировке войск «Запад» в Харьковской области.

    Инцидент произошел в Харьковской области, где бойцы сдались группировке войск «Запад», передает ТАСС. На опубликованной Министерством обороны России видеозаписи пленный рассказал подробности своего задержания.

    «По очереди с напарником дежурили. Я дежурил в свою смену. Разбудил напарника, сказал, что его очередь. Сам лег спать. Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит. И слышу голоса возле входа в блиндаж. Мужики крикнули: «Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты»», – сообщил солдат.

    Пленный добавил, что российские военные потребовали сложить оружие и отдать средства связи. После выполнения этих условий оба украинских бойца благополучно сдались в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ Михаил Скляр пожаловался на строительство укрытий под постоянными ударами российских войск.

    Ранее группировка войск «Север» приступила к ликвидации остатков украинских сил в Харьковской области.

    В Курской области российские военные взяли в плен заснувшего на позиции снайпера противника.

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    26 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Проживающие в Германии россияне захотели переехать на родину

    Россияне из Германии обратились в консульство в Австрии ради переселения

    Проживающие в Германии россияне захотели переехать на родину
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне, проживающие в ФРГ, обращаются в Генконсульство РФ в австрийском Зальцбурге по вопросам участия в государственной программе по переселению в Россию, сообщил генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

    Россияне, проживающие на территории Германии, интересуются участием в государственной программе по добровольному переселению в Россию, обращаясь за консультациями в австрийский Зальцбург, передает РИА «Новости».

    «С этой проблемой к нам обращаются соотечественники из соседней Германии», – заявил генконсул Дмитрий Черкашин. Дипломат уточнил, что обсуждал этот вопрос с гражданами во время недавних парламентских выборов, когда они приезжали голосовать.

    Из-за небольшого штата сотрудников консульство в Зальцбурге не может в полной мере консультировать желающих переехать. Черкашин порекомендовал соотечественникам направлять подобные запросы в посольство России в Берлине. В остальном дипломатическое представительство в Австрии продолжает оказывать полный спектр услуг, включая оформление паспортов и нотариальные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сообщил о значительном росте спроса на переезд среди жителей Австрии и Германии.

    Посольство России в Берлине выдало 570 свидетельств по госпрограмме переселения в текущем году.

    Власти ФРГ запретили переводить сотрудников закрытого генконсульства в Бонне на работу в берлинское посольство.

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    26 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие взяли в плен мобилизованного гражданина Португалии Игоря Мухина, который пытался сделать фотографию с украинским флагом в районе села Могрица.

    Военнослужащие группировки войск «Север» захватили Игоря Мухина под селом Могрица при попытке сфотографироваться с украинским флагом, передает ТАСС.

    «При боевых действиях меня отправили в сторону Могрицы, дали задание, чтобы я пришел туда и сфотографировался с побратимами с украинским флагом. Но начался минометный обстрел, и нас начали окружать FPV-дроны и бомбить. После этой атаки пришли русские солдаты и взяли меня в плен», – рассказал Мухин.

    Задержанный пояснил, что является гражданином Португалии. Однако сотрудники территориального центра комплектования проигнорировали этот факт и отправили его на фронт.

    Ранее пленный сообщал, что иностранные наемники проходят более тщательную подготовку на полигонах по сравнению с мобилизованными украинцами. Он также добавил, что возможность откупиться от призыва в украинскую армию оценивается примерно в 10–50 тыс. долларов.

    Накануне российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов во время видеосъемок их сменщиков на полигоне.

    Ранее спящий украинский солдат сдался в плен российским военным.

    До этого считавшийся погибшим российский боец захватил пленного в Запорожской области.

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    26 сентября 2026, 20:53 • Новости дня
    Песков похвалил помнящего «исконный русский язык» Зеленского

    Песков положительно оценил знание Зеленским исконного русского языка

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил то, что Владимир Зеленский помнит «исконный русский язык».

    «Хорошо, что господин Зеленский помнит исконный русский язык», – цитируют Пескова «Вести».

    Ранее Зеленский, покидая здание Генассамблеи ООН, на вопрос журналистов на русском языке о том, когда он приедет в Москву, ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем».

    В среду он выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом.

    Во вторник Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках.

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    26 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине

    Зеленский сообщил о разрушении энергообъектов в трех областях Украины

    Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский сообщил о разрушении ряда энергетических объектов в трех регионах Украины.

    Президент Украины рассказал о повреждении объектов инфраструктуры в трех регионах страны, передает ТАСС.

    «Разрушение инфраструктуры: <…> энергетические объекты в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях», – сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    Точное количество и тип поврежденных объектов украинский лидер уточнять не стал. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ответные удары Москвы оказались настолько чувствительными, что Киев запросил перемирие, в том числе касающееся энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября глава киевского режима подтвердил масштабные повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Сумской области.

    В июле украинский лидер заявил о поражении инфраструктуры в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.

    Зимой серия взрывов привела к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране из-за урона объектам обеспечения атомных станций.

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    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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