Лавров призвал снять морскую блокаду с Кубы

«Когда сегодня западные страны стыдливо закрывают глаза на все более явное проявление украинского нацизма, под удар ставятся сами основы ооноцентричного миропорядка», – сказал министр во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
Кроме того, глава российской дипломатии выразил надежду, что новый генеральный секретарь организации, выборы которого пройдут до конца года, будет строго соблюдать свой мандат. По словам дипломата, руководитель всемирной организации должен руководствоваться принципами беспристрастности и равноудаленности.
Россия ожидает, что новый генсек будет представлять интересы всего международного сообщества. Он не должен обслуживать отдельные государства, подрывать межправительственную природу системы ООН или размывать прерогативы Совета Безопасности и его постоянных членов, заключил глава МИД.
Ранее Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава ООН.
Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к всемирной организации из-за действий Антониу Гутерриша.
Летом Лавров заявил об откровенном подыгрывании действующего генсека западным странам.