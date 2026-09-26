Министр подчеркнул недопустимость повторения подобных инцидентов в будущем. По его словам, вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу в начале года сопровождалось нарушением всех возможных норм, в том числе норм морали, передает ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что захват венесуэльского лидера и его жены Силии Флорес завершился их бессудным содержанием в американской тюрьме. Москва настаивает на скорейшем разрешении этой ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом законный президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к согражданам словами из Библии.
Весной сын политика рассказал о наказе отца народу республики.
В феврале он сообщил мнение главы государства о ситуации в стране.