Лавров потребовал от США немедленно освободить Мадуро

Лавров в ООН потребовал освободить президента Венесуэлы Мадуро из тюрьмы США

Tекст: Мария Иванова

Министр подчеркнул недопустимость повторения подобных инцидентов в будущем. По его словам, вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу в начале года сопровождалось нарушением всех возможных норм, в том числе норм морали, передает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что захват венесуэльского лидера и его жены Силии Флорес завершился их бессудным содержанием в американской тюрьме. Москва настаивает на скорейшем разрешении этой ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом законный президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к согражданам словами из Библии.

Весной сын политика рассказал о наказе отца народу республики.

В феврале он сообщил мнение главы государства о ситуации в стране.