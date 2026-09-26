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    26 сентября 2026, 19:04 • Новости дня

    Лавров потребовал от США немедленно освободить Мадуро

    Лавров в ООН потребовал освободить президента Венесуэлы Мадуро из тюрьмы США

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН потребовал немедленно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу из американской тюрьмы.

    Министр подчеркнул недопустимость повторения подобных инцидентов в будущем. По его словам, вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу в начале года сопровождалось нарушением всех возможных норм, в том числе норм морали, передает ТАСС.

    Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что захват венесуэльского лидера и его жены Силии Флорес завершился их бессудным содержанием в американской тюрьме. Москва настаивает на скорейшем разрешении этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом законный президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к согражданам словами из Библии.

    Весной сын политика рассказал о наказе отца народу республики.

    В феврале он сообщил мнение главы государства о ситуации в стране.

    26 сентября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на противоречивый подход Организации Объединенных Наций к праву на самоопределение Гренландии и Крыма.

    Лавров указал на разницу в оценках статуса регионов. Он отметил, что всемирная организация признает право на самоопределение за Гренландией, однако полностью игнорирует аналогичную возможность для Крымского полуострова, передает РИА «Новости».

    «Спросил господина Гуттереша, мы с ним позавчера встречались, я говорю, почему в отношении Украины не упоминается вообще опция права на самоопределение, хотя бы опция?» – заявил Сергей Лавров по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    По словам министра, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ответ сослался на долгие размышления, назвав эти ситуации совершенно разными вещами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира. Ранее министр заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата международной организации. В начале года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал неприменимым принцип самоопределения к ситуации с Крымом и Донбассом.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 21:41 • Новости дня
    Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии

    Лавров в шутку назвал тайной планы России на базу ПРО США в Девеселу

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров шутливо ответил на вопрос о том, остается ли румынская база Девеселу с элементами американской системы противоракетной обороны целью для российских военных.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН журналистка из Румынии поинтересовалась, входит ли по-прежнему база в Девеселу в список целей России, передает РИА «Новости».

    «Ну, это же секрет», – со смехом ответил Лавров.

    Наземная стационарная часть американского комплекса Aegis Ashore в Девеселу заработала в мае 2016 года. Тогда президент Владимир Путин предупредил, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о программе Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

    В июне глава российской дипломатии охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.

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    26 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Лавров пошутил в ответ на слова журналистки AP о приезде в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся шутками с журналисткой агентства Associated Press, поприветствовавшей его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на приветствие представительницы американской прессы на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Задавая вопрос главе российской дипломатии, корреспондентка подчеркнула, что ей всегда радостно видеть его в Нью-Йорке. «Каждый год вы это говорите», – с улыбкой ответил Сергей Лавров.

    Журналистка подтвердила, что действительно произносит эти слова ежегодно. Она добавила, что искренне так считает, поскольку российский министр знает штаб-квартиру ООН лучше любого другого выступающего здесь политика.

    Глава МИД России регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. До своего назначения на министерский пост он 10 лет, с 1994 по 2004 год, работал постоянным представителем РФ при всемирной организации в Нью-Йорке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление главы ведомства на Генассамблее 26 сентября.

    Речь Лаврова вызвала огромный интерес среди журналистов.

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    26 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Лавров: Игнорирование Западом украинского нацизма ставит под удар основы ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    «Когда сегодня западные страны стыдливо закрывают глаза на все более явное проявление украинского нацизма, под удар ставятся сами основы ооноцентричного миропорядка», – сказал министр во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Кроме того, глава российской дипломатии выразил надежду, что новый генеральный секретарь организации, выборы которого пройдут до конца года, будет строго соблюдать свой мандат. По словам дипломата, руководитель всемирной организации должен руководствоваться принципами беспристрастности и равноудаленности.

    Россия ожидает, что новый генсек будет представлять интересы всего международного сообщества. Он не должен обслуживать отдельные государства, подрывать межправительственную природу системы ООН или размывать прерогативы Совета Безопасности и его постоянных членов, заключил глава МИД.

    Ранее Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава ООН.

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к всемирной организации из-за действий Антониу Гутерриша.

    Летом Лавров заявил об откровенном подыгрывании действующего генсека западным странам.

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    26 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения

    Tекст: Вера Басилая

    На полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем по инициативе Берлина, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины, сообщили в МИД России.

    Беседа политиков состоялась 26 сентября во время недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры прошли по официальной просьбе немецкой стороны, передает МИД РФ.

    Главными темами обсуждения стали двусторонние отношения Москвы и Берлина, а также текущая ситуация на Украине.

    В ходе дискуссии Йоханн Вадефуль подтвердил позицию правительства Германии по затронутым вопросам. Подчеркивается, что этот подход ранее неоднократно излагался в публичном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние четыре с половиной года.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Перед встречей немецкая сторона потребовала ограничить доступ средств массовой информации.

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    26 сентября 2026, 16:29 • Новости дня
    Китай призвал отменить блокаду Кубы

    Китай призвал немедленно отменить санкции против Кубы

    Tекст: Мария Иванова

    Китай призывает немедленно прекратить угрозы применения силы против Кубы, а также снять все санкции и блокаду в отношении страны, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

    Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрожать Кубе применением силы, а также незамедлительно и полностью снять все санкции и блокаду, заявил Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

    В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой проходит неделя высокого уровня. Общие прения продлятся до 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров призвал исключить Кубу из американского списка спонсоров терроризма.

    В начале месяца МИД Кубы заявил о рекордном ущербе от американской блокады.

    Летом Минфин США ввел новые санкции против Кубы.

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    26 сентября 2026, 20:34 • Новости дня
    Лавров выступил против новых «западных кресел» в Совбезе ООН

    Лавров: Россия против новых западных кресел в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за расширение Совета Безопасности ООН исключительно за счет представителей государств Азии, Африки и Латинской Америки.

    «Безусловно, необходимо адаптировать нашу организацию к новым реалиям, в том числе путем реформы Совета Безопасности за счет включения в него дополнительных представителей Азии, Африки и Латинской Америки», – указал Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия не допустит появления дополнительных западных мест в Совбезе, поскольку эти государства и так представлены там в избытке. В Москве рассчитывают, что ООН вновь станет подлинным центром согласования интересов всех стран мира.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Лавров за день провел 14 двусторонних встреч на Генассамблее ООН

    Лавров провел 14 встреч в третий день Генассамблеи ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров провел серию из 14 двусторонних переговоров на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 14 двусторонних встреч в третий день недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД РФ.

    Среди собеседников главы российского МИД были зампредседателя Руководящего президентского совета Йемена, вице-президент Уганды и премьер-министр Барбадоса. Также состоялись переговоры с главами внешнеполитических ведомств Ирака, Индии, Казахстана, Уганды, Сингапура, Судана, Кувейта, Гватемалы, Уругвая, Гайаны, Марокко и Мальдив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о 15 полномасштабных встречах министра на полях Генассамблеи ООН.

    Накануне глава российского ведомства провел закрытые переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Также российский дипломат встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

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    26 сентября 2026, 16:59 • Новости дня
    Китай заявил о продолжении содействия в урегулировании кризиса на Украине

    Хань Чжэн: Китай продолжит содействовать урегулированию кризиса на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн заявил о намерении Пекина продолжать конструктивное участие в процессе политического урегулирования украинского кризиса.

    Китай намерен и дальше способствовать мирному разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн во время выступления на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    «По Украине председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре тезиса о том, что нужно сделать. Они служат основополагающими ориентирами для Китая в деле продолжения выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования кризиса», – отметил политик.

    Ранее в субботу Хань Чжэн также призвал мировое сообщество защищать суверенитет государств Ближнего Востока и стабильность международных цепочек поставок.

    Кроме того, он отметил, что Китай настаивает на решении проблемы вокруг Палестины на основе концепции «два государства для двух народов».

    Также Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрожать Кубе применением силы, а также незамедлительно и полностью снять все санкции и блокаду, заявил в субботу Хань Чжэн на Генассамблее ООН.

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    26 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Эрдоган назвал зал суда подходящим местом для выступлений Нетаньяху

    Эрдоган заявил о месте Нетаньяху на скамье подсудимых вместо трибуны ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ООН, заявив, что место военных преступников – не трибуна международной организации, а зал суда.

    Турецкий лидер подчеркнул, что военные преступники, в отношении которых выдан ордер на арест, должны находиться в зале судебных заседаний, а не на трибуне ООН. Там, по его словам, они ответят за «совершенные убийства и пролитую кровь», передает ТАСС.

    Эрдоган отметил необходимость привлечения к ответственности виновных в геноциде для предотвращения повторения подобных зверств. Он выразил решимость «сорвать маску с оккупационного сионистского менталитета», который лишен милосердия и принципов.

    Президент добавил, что Турция не отступит от своей позиции, несмотря на возможные препятствия. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта за военные преступления в секторе Газа. Израиль не признает юрисдикцию МУС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Нью-Йорке задержали 100 человек на протестах против выступления Биньямина Нетаньяху в ООН.

    В пятницу израильский премьер в ходе своей речи потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ. Делегации нескольких стран покинули зал заседаний перед его выступлением.

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    26 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Лавров: Команда Гутерриша продвигает двойные стандарты и обслуживает Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что аппарат Организации Объединенных Наций игнорирует устав и открыто продвигает интересы западных государств.

    Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва стремится превратить площадку в настоящий центр согласования позиций всех государств.

    «Здесь, безусловно, конструктивный вклад мог бы внести и секретариат организации, но нынешняя команда во главе с Антониу Гутерришем не способна воплощать в жизнь главные требования этого документа, который лежит в основе всей ООН, и продвигает предвзятые подходы, двойные стандарты, по большому счету обслуживают группу западных стран», – указал Лавров.

    Министр также обратил внимание на кадровый дисбаланс в аппарате. Он отметил, что семь или восемь наиболее значимых должностей в структуре занимают представители стран НАТО.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерриша в откровенном подыгрывании западным странам.

    В преддверии Генассамблеи российский МИД сообщил о серьезном подрыве доверия к всемирной организации из-за действий генсека.

    Лавров предупредил об угрозе основам ООН на фоне игнорирования Западом украинского нацизма.

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    26 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Лавров призвал западных журналистов расследовать события в Буче

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к иностранным журналистам с призывом вспомнить о профессиональной гордости и взяться за расследование об инсценировке в Буче.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к представителям западных средств массовой информации с призывом расследовать события в Буче, передает ТАСС.

    «Я взываю к вашей профессиональной гордости. В очередной раз надеюсь, что буду услышан», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН он отметил, что иностранные репортеры часто проводят расследования в менее значимых ситуациях. При этом они не интересуются официальной информацией об именах людей, чьи тела показала телекомпания Би-би-си.

    В марте 2022 года российские военные покинули Бучу в рамках жеста доброй воли на фоне стамбульских переговоров с Украиной. Позже западные телеканалы показали кадры с телами на улицах города. В России по факту провокации возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об армии.

    Накануне Сергей Лавров передал Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче.

    Лавров раскритиковал генерального секретаря ООН за противоречивые заявления об этом инциденте.

    Лавров обвинил киевские власти в выдаче убитых украинских боевиков за мирных жителей.

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    26 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Глава парламента Крыма призвал ООН исправить политическую карту

    Глава парламента Крыма Константинов призвал ООН исправить политическую карту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал ООН отразить на политической карте реальное положение дел и отнести Крым к территории России.

    Организации Объединенных Наций следует признать волеизъявление крымчан и обозначить полуостров на новой политической карте как территорию России. Об этом заявил РИА «Новости» спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, жители Крыма сами внесли коррективы в карту еще 12 лет назад.

    «Мы эту карту сами подкорректировали – в 2014 году. Это – акт политической воли крымчан, мечта нескольких поколений жителей нашего полуострова. Это в Крыму была сформулирована идея создания ООН, а не в ООН решают, где наша Родина. А карту поправят сами – рано или поздно», – подчеркнул Константинов.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил возмущение из-за того, что на новой политической карте ООН Крым выделен отдельным цветом, отличающимся как от российской, так и от украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая назвала Крым неотъемлемой частью Российской Федерации.

    До этого Владимир Константинов раскритиковал Владимира Зеленского за спекуляции на теме принадлежности полуострова. Глава крымского парламента также осудил идею передачи региона под мандат Организации Объединенных Наций.

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