Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН

Лавров завершил серию из 40 переговоров на Генассамблее ООН

Tекст: Вера Басилая

Российский дипломат подвел итоги насыщенной работы в Нью-Йорке. За четыре дня руководитель ведомства провел 40 встреч с зарубежными партнерами, передает ТАСС.

«После этой встречи я иду на выступление на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН и улетаю», – подчеркнул Сергей Лавров перед началом финальных переговоров.

Перед вылетом из Соединенных Штатов глава министерства проведет традиционную пресс-конференцию для журналистов в штаб-квартире всемирной организации.

В третий день Генассамблеи ООН глава МИД России провел 14 двусторонних переговоров.

На полях мероприятия российский министр встретился с главой внешнеполитического ведомства Германии Йоханном Вадефулем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее сообщила о выступлении дипломата с трибуны всемирной организации 26 сентября.