Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.
По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.
«Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.
«Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.
Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.