Крупный пожар в центре Томска локализовали

Пожарные локализовали пожар в центре Томска. Площадь возгорания в двух зданиях в областном центре достигла 1,6 тыс. кв. метров.
«В настоящее время пожар локализован на площади 1,6 тыс. кв. м. Ликвидация пожара продолжается», – сообщили ТАСС в МЧС России.
В министерстве подчеркнули, что спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние строения. Пожар охватил двухэтажное кирпичное здание и пристройку на улице Нахимова, 8/1. Согласно открытым данным, по этому адресу располагаются мебельный салон, магазины и агентство бухгалтерской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Томска загорелась кровля торгового центра «Оранжевое небо».
В начале сентября на улице Нахимова в этом же городе произошло возгорание склада металлообработки на территории исправительной колонии. Несколькими неделями ранее спасатели локализовали крупный пожар в складском комплексе подмосковного Щелкова.