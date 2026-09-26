Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина

Захарова в Telegram-канале обратила внимание на противоположные реакции европейских политиков на приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20.
«Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль дали противоположную реакцию на приглашение президенту России принять участие в саммите 20-ки в США», – отметила Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Кая Каллас назвала известие о приглашении тяжелым. При этом ее немецкий коллега счел ситуацию лакмусовой бумажкой и призвал использовать подобные возможности. В связи с этим Захарова усомнилась в самостоятельности решений, принимаемых представителями Евросоюза, предположив, что они лишь транслируют чужие установки.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поддержал приглашение российского лидера на саммит G20.
Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство возможным участием президента России в этом мероприятии.
Напомним, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами.
Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.