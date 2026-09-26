При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли три человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Три человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Алебастрово Пермского района Пермского края. Трагедия произошла утром в субботу, сообщает региональное СУ СК.

После ликвидации возгорания в частном доме спасатели приступили к разбору обрушившихся конструкций. «При разборе завалов обнаружены тела трех человек», – говорится в сообщении ведомства. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Согласно предварительной информации, причиной смертельного пожара могло стать неосторожное курение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле спасатели обнаружили тело подростка на сгоревшей веранде частного дома в Пермском крае. В августе уже петербургские следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре.

Весной в Новосибирской области жертвами возгорания в бревенчатом доме стали женщина и двое ее маленьких детей.