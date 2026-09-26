Лавров за день провел 14 двусторонних встреч на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 14 двусторонних встреч в третий день недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД РФ.
Среди собеседников главы российского МИД были зампредседателя Руководящего президентского совета Йемена, вице-президент Уганды и премьер-министр Барбадоса. Также состоялись переговоры с главами внешнеполитических ведомств Ирака, Индии, Казахстана, Уганды, Сингапура, Судана, Кувейта, Гватемалы, Уругвая, Гайаны, Марокко и Мальдив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о 15 полномасштабных встречах министра на полях Генассамблеи ООН.
Накануне глава российского ведомства провел закрытые переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Также российский дипломат встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.