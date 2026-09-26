Германия решила закупить 16 транспортных самолетов А400М

Bild: Минобороны ФРГ закупит для бундесвера 16 самолетов Airbus А400М

Tекст: Мария Иванова

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен официально объявить о решении приобрести еще 16 транспортных самолетов типа Airbus A400M, пишет немецкая газета Bild.

Программа закупки таких самолетов для ВВС Германии считалась завершенной: в апреле военные получили последний, 53-й борт. Однако в проекте бюджета на 2028–2032 годы правительство страны заложило на новые самолеты 3,6 млрд евро, отмечает РИА «Новости».

Из-за нехватки мест на базе Вунсторф в Нижней Саксонии бундесверу, вероятно, придется досрочно списать часть старой техники для размещения новых самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Германия запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

В среду немецкие военные закупили партию дронов-камикадзе на 275 млн евро.

В марте Германия решила создать аналог Starlink для вооруженных сил.