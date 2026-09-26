В России решили упростить процедуру оформления опеки

Минпросвещения предложило упростить процедуру оформления опеки

Tекст: Вера Басилая

Российское министерство просвещения разработало законопроект для цифровизации услуг и ускорения процесса оформления опеки и попечительства над детьми, следует из сообщения Минпросвещения в «Максе».

Он предусматривает цифровизацию услуг и развитие электронного взаимодействия между ведомствами.

Часть документов, включая заявления о назначении опекуном или попечителем, а также ежегодные отчеты об использовании имущества подопечного, предложено подавать в онлайн-формате. Для этого граждане смогут воспользоваться Единым порталом госуслуг или региональными порталами.

В настоящее время сведения по каждому кандидату в опекуны запрашиваются отдельно. В рамках инициативы планируется расширить межведомственный электронный обмен данными для повышения скорости и достоверности проверок. Кроме того, банк данных о детях пополнится информацией о родителях, условиях жизни и документах ребенка.

Ранее россияне получили возможность оформить гражданство ребенку онлайн.

В августе на портале «Госуслуги» появились новые цифровые инструменты для быстрого решения социальных вопросов.