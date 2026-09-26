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    26 сентября 2026, 17:12 • Новости дня

    При атаке смертника на блокпост в Пакистане погибли 12 человек

    Dawn: При атаке смертника на блокпост в Пакистане погибли 12 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Террорист-смертник на заминированном тракторном прицепе протаранил полицейский блокпост в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

    Число жертв атаки на блокпост «Аман-Мела» в округе Дера-Исмаил-Хан увеличилось до 12, еще свыше 35 человек получили ранения, пишет Dawn.

    По данным Reuters, изначально сообщалось об 11 погибших на северо-западе страны. Как установили правоохранители, злоумышленник направил начиненный взрывчаткой тракторный прицеп на здание блокпоста.

    Мощный взрыв привел к обрушению значительной части строения и соседних построек, на месте происшествия продолжаются спасательные работы, отмечает ТАСС.

    В последние месяцы в провинции Хайбер-Пахтунхва фиксируется рост террористической активности. В частности, 18 сентября при атаке боевиков на полицейский участок в городе Кохат погибли 23 человека, а всего за август в регионе зафиксировали 54 нападения.

    Ранее в субботу СМИ сообщали об 11 погибших при взрыве на северо-западе Пакистана.

    На прошлой неделе число жертв предыдущего теракта в стране достигло 21 человека.

    25 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в результате случайного падения с лестницы в гостинице, что подтвердили записи с камер видеонаблюдения, отметили в полиции.

    Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил, что трагическая смерть музыкального критика стала следствием несчастного случая. По его словам, камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент падения, пишут «Вести».

    «Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай… То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», – рассказал Беззубов.

    Сотрудники правоохранительных органов, изучив видеозаписи, подтвердили отсутствие посторонних лиц на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика также назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы. Напомним, что семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    26 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР

    Ли Чжэ Мён выступил с отповедью Зеленскому из-за пленных КНДР

    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен жестко раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за разглашение сведений о передаче Сеулу военнопленных из КНДР.

    «Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа, а не ради интересов или роста популярности правящего режима или тех, кто находится у власти. Вопрос репатриации северокорейских пленных крайне деликатен и имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», – отмечает южнокорейский лидер в большом послании в соцсети Х.

    Ли Чжэ Мён указывает на сложные отношения между Сеулом и Пхеньяном, а также угрозы жизням людей и нацбезопасности, которыми руководствовалась южнокорейская сторона, призывая не предавать ситуацию огласке.

    «Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», – негодует политик.

    Он признает, что было бы неверно критиковать решение о неразглашении информации, если оно было разумным и обоснованным, но нынешняя ситуация не такова.

    «Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать дело огласке, сложившаяся ситуация вызывает глубокое сожаление», – написал Ли Чжэ Мён.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР, чем Украина спровоцировал скандал в Южной Корее. Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    26 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова

    Судмедэкспертиза назвала причиной смерти Соседова перелом

    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти Сергея Соседова, они опровергли версию смерти журналиста из-за тромба.

    Родственники Соседова получили предварительное заключение специалистов о причинах трагедии. В документе говорится: «перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга», выяснила «Комсомольская правда».

    Версия о том, что журналист упал с лестницы в результате оторвавшегося тромба, не подтвердилась. Медики пояснили, что подобное состояние могло спровоцировать инсульт или проблемы в других органах.

    При наличии связи между травмой и тромбоэмболией судмедэксперты отразили бы это в своем официальном заключении.

    Мать журналиста отмечала, что ухудшений в состоянии здоровья сына не замечала, однако предупреждала сына о длительном перелете и смене часовых поясов, призывая отменить поездку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы.

    Семья Соседова объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    26 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами

    Украинские мигранты нанесли нацистские граффити на улицы Варшавы и Люблина

    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    @ Alexander Bundin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы в Польше рисуют нацистские символы в общественных местах, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Украинские мигранты в Польше наносят нацистские символы в общественных местах, передает РИА «Новости». Фотографии соответствующих граффити из Варшавы и Люблина предоставили представители подпольного движения Stop Grave.

    «Из-за постоянных стычек с поляками горе-упашники (УПА - запрещенная в РФ экстремистская организация) не придумали ничего лучше, как «обзывать» общественные места – подземные переходы, улицы – именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения Евгения Коновальца», – рассказал собеседник агентства.

    Рядом с именем националиста нанесен кодовый лозунг неонацистов. Эта числовая комбинация зашифровывает нацистские приветствия и имя Гитлера. В России она внесена в федеральный список экстремистских материалов и рассматривается как пропаганда нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты эксгумировали прах националиста на кладбище в Роттердаме.

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    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 09:13 • Новости дня
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой

    ВС России поразили мост снабжения ВСУ в Одесской области

    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям, сообщили в Минобороны.

    Российские военные нанесли удар по автомобильному мосту в Одесской области, который использовался для снабжения украинской армии, передает Минобороны в MAX.

    «Поражен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ», – заявили в ведомстве.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили атаки беспилотниками на портовую и транспортную инфраструктуру, а также логистические центры, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные уничтожили в Одесской области судно с западным оружием.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили понтонную переправу через реку Днестр.

    В августе массированный удар привел к перекрытию автомобильного моста в населенном пункте Маяки.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    26 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников

    Ульянов: Некоторые западные чиновники ведут себя как клоуны

    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов согласился с оценкой президента России Владимира Путина, назвавшего поведение некоторых западных чиновников клоунадой.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова президента Владимира Путина, отметил, что поведение западных чиновников действительно напоминает клоунаду. По его словам, такая тенденция тем заметнее, чем меньше западная страна, пишет РИА «Новости».

    В пятницу российский лидер назвал заявления нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о вероятном нападении на Россию политической клоунадой, процитировав поговорку о цирке и клоунах.

    Накануне эстонские СМИ сообщили, что Херем во время выступления в Тартуском университете предложил Эстонии атаковать Россию «с экономической точки зрения».

    Позже министр пояснил, что его слова были полушуткой об экономических последствиях длительной мобилизации, однако заявление вызвало скандал в Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин оценил заявления Херема словами «цирк уехал, а клоуны остались».

    В середине месяца в Эстонии сменился министр обороны.

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    26 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Проживающие в Германии россияне захотели переехать на родину

    Россияне из Германии обратились в консульство в Австрии ради переселения

    Проживающие в Германии россияне захотели переехать на родину
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне, проживающие в ФРГ, обращаются в Генконсульство РФ в австрийском Зальцбурге по вопросам участия в государственной программе по переселению в Россию, сообщил генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

    Россияне, проживающие на территории Германии, интересуются участием в государственной программе по добровольному переселению в Россию, обращаясь за консультациями в австрийский Зальцбург, передает РИА «Новости».

    «С этой проблемой к нам обращаются соотечественники из соседней Германии», – заявил генконсул Дмитрий Черкашин. Дипломат уточнил, что обсуждал этот вопрос с гражданами во время недавних парламентских выборов, когда они приезжали голосовать.

    Из-за небольшого штата сотрудников консульство в Зальцбурге не может в полной мере консультировать желающих переехать. Черкашин порекомендовал соотечественникам направлять подобные запросы в посольство России в Берлине. В остальном дипломатическое представительство в Австрии продолжает оказывать полный спектр услуг, включая оформление паспортов и нотариальные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сообщил о значительном росте спроса на переезд среди жителей Австрии и Германии.

    Посольство России в Берлине выдало 570 свидетельств по госпрограмме переселения в текущем году.

    Власти ФРГ запретили переводить сотрудников закрытого генконсульства в Бонне на работу в берлинское посольство.

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    25 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху

    New York Post: У отеля Нетаньяху в США задержали искавших золото в канализации

    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху
    @ David 'Dee' Delgado/REUTERS

    Полиция Нью-Йорка задержала двух «людей-кротов» – так местная пресса называет искателей ценностей в подземных коммуникациях. Мужчины спускались в канализацию рядом с гостиницей, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Задержанными оказались граждане Венесуэлы – 26-летний Кевин Родригес и 25-летний Самуэль Реверон. Их обнаружили возле домов в Куинсе на следующий день после происшествия, пишет New York Post.

    По данным полиции, около 4:35 утра в среду мужчин вместе с третьим подозреваемым заметили выбирающимися из люка на Парк-авеню. Неподалеку находится отель Loews Regency, в котором разместились Нетаньяху и другие высокопоставленные гости, прибывшие на Генассамблею ООН. Покинув подземные коммуникации, трое уехали на двух автомобилях.

    Как заявили прокуроры, Реверон объяснил полицейскому, что они спускаются в канализацию в поисках ценностей, попавших туда через стоки.

    В пятницу Родригес и Реверон предстали перед судом Манхэттена по обвинениям в незаконном проникновении и сговоре. Обоих освободили под надзор. Следующее заседание назначено на 25 ноября. Реверону также предъявили отдельное обвинение в вождении без прав.

    Источник издания в федеральных правоохранительных органах сообщил, что признаков злого умысла или угрозы постояльцам гостиницы, включая израильского премьера, не обнаружено.

    В полиции отметили, что за последние месяцы в городе неоднократно фиксировали спуски в канализацию ради поиска ценностей и металлолома. Этот случай относится к той же категории. Тем не менее из-за проведения Генассамблеи ООН и близости гостиницы правоохранители организовали дополнительные проверки безопасности совместно с федеральными ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Нью-Йорка начала расследовать массовые спуски людей в канализацию. В пятницу стражи порядка задержали в городе сотню протестовавших против выступления израильского премьера. В четверг у штаб-квартиры ООН усилили безопасность из-за вылезших из водостоков людей.

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    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

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