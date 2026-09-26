При атаке смертника на блокпост в Пакистане погибли 12 человек

Число жертв атаки на блокпост «Аман-Мела» в округе Дера-Исмаил-Хан увеличилось до 12, еще свыше 35 человек получили ранения, пишет Dawn.
По данным Reuters, изначально сообщалось об 11 погибших на северо-западе страны. Как установили правоохранители, злоумышленник направил начиненный взрывчаткой тракторный прицеп на здание блокпоста.
Мощный взрыв привел к обрушению значительной части строения и соседних построек, на месте происшествия продолжаются спасательные работы, отмечает ТАСС.
В последние месяцы в провинции Хайбер-Пахтунхва фиксируется рост террористической активности. В частности, 18 сентября при атаке боевиков на полицейский участок в городе Кохат погибли 23 человека, а всего за август в регионе зафиксировали 54 нападения.
Ранее в субботу СМИ сообщали об 11 погибших при взрыве на северо-западе Пакистана.
На прошлой неделе число жертв предыдущего теракта в стране достигло 21 человека.