Самую длинную лестницу России закрыли из-за нашествия медведей

Доступ на самую протяженную в стране лестницу ограничили ради безопасности граждан. Объект находится в Свердловском районе города и тянется на 1,2 км, передает ТАСС.
«Торгашинскую лестницу закрыли. На месте установлена табличка с предупреждением: для безопасности людей подниматься не рекомендуется», – говорится в сообщении местной администрации.
Достопримечательность на Торгашинский хребет открыли в 2021 году.
Специалисты отмечают рост активности медведей во всех сибирских регионах. Главной причиной такого поведения стал плохой урожай кедрового ореха, который служит основой рациона хищников. В Восточной Сибири животные выходили к школам, воинским частям и пытались пробраться в жилые дома.
Власти Красноярска ввели режим повышенной готовности из-за выходов диких медведей на территорию города.
В Енисейском округе края специалисты зафиксировали 16 случаев появления этих хищников возле населенных пунктов.
В середине сентября на юге региона дикий зверь убил местную жительницу прямо во дворе ее частного дома.