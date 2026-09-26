По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.
«Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.
Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.
Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».