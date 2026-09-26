В Литве решили создать гражданский резерв на случай мобилизации

LRT: В Литве решили привлечь 100 тыс. гражданских для работы при мобилизации

Tекст: Мария Иванова

Литовские власти намерены сформировать резерв из гражданских специалистов, которые должны будут непрерывно обеспечивать выполнение жизненно важных функций как в мирное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций, передает LRT.

В гражданский резерв планируется включить инженеров, энергетиков, IT-специалистов, врачей, полицейских и чиновников. В случае начала мобилизации их главной задачей станет поддержание функционирования критической инфраструктуры Литвы, включая больницы, энергосети, связь и транспорт, отмечает РИА «Новости».

В пятницу в республике стартовали учения по проверке национальной системы мобилизации в чрезвычайных ситуациях. Госструктуры отрабатывают действия при ухудшении ситуации безопасности и переходе к мобилизационному режиму, а также эвакуацию жителей из Вильнюса и приграничных самоуправлений при возникновении угрозы военного вторжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России.

В прошлом году Минобороны республики начало подготовку партизан.

В 2025 году власти страны решили поголовно превратить литовцев в потенциальных солдат.