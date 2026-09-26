Росгвардеец в Курске спас продавщицу от вооруженного секатором мужчины

Tекст: Вера Басилая

Проезжавший мимо росгвардеец, находившийся вне службы, задержал злоумышленника и вызвал наряд полиции, сообщил в «Максе».

«Увидел в сети историю: мужчина схватил секатор в магазине «Цветы», начал угрожать продавщице, а потом погнался за ней прямо по улице. К счастью, рядом проезжал росгвардеец Артем Рыжков, который не был на службе, но остался тем, кем является по сути – защитником», – написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Политик уточнил, что уже обсудил ситуацию с руководством Росгвардии, и Рыжков будет представлен к награде. Поступок военнослужащего, по словам Хинштейна, в очередной раз доказывает, что среди курян живут настоящие и неравнодушные люди.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом мужчину в торговом центре Ногинска.

В том же месяце очевидцы передали полиции напавшего с ножницами на покупательницу ярославского магазина хулигана.