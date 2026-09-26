Военкор Хейсканен: Президент Стубб подвел себя под трибунал из-за Starlink

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Финляндии Александер Стубб подвел себя под военный трибунал, обратившись к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой расширить возможности спутниковой системы Starlink для украинских военных, передает ТАСС.

«Задача Стубба – всех одурачить. Он признался, что умолял Маска дать Starlink Украине, чтобы та наносила удары вглубь России. Слушайте, он просто подписался, как говорится, под военным трибуналом», – подчеркнул финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

Ранее финский лидер сообщил агентству Reuters о своем обращении к Илону Маску. По словам журналиста, политик намеренно разжигает конфликт на Украине ради собственной выгоды и планирует превратить Финляндию в военный полигон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Финляндии Александр Стубб признался в уговорах Илона Маска разрешить использование связи Starlink для атак по России.

Ранее американский предприниматель отклонил аналогичную просьбу украинских властей из-за опасений эскалации конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике одобрение финским лидером ударов вглубь российской территории.