Генсек Совета Европы Берсе признал неготовность Запада к конфликту с Россией

Tекст: Вера Басилая

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в кулуарах Генассамблеи ООН дал интервью изданию Newsweek, где откровенно высказался о текущем положении дел. По его словам, европейские страны оказались не готовы к гипотетическому вооруженному противостоянию с Москвой, передает РИА «Новости».

«Честно говоря, мы не очень хорошо к этому готовы», – заявил политик, отвечая на вопрос о возможном конфликте. Он отметил наличие уязвимых мест в энергетической сфере, системах безопасности и базовой инфраструктуре европейских государств.

Европе предстоит серьезная эволюция для противостояния гибридным угрозам, добавил генеральный секретарь. Сейчас регион находится в стадии наверстывания упущенного времени и возможностей.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал отсутствие планов нападения на государства Североатлантического альянса. Западные лидеры используют риторику о мнимой угрозе для отвлечения граждан от внутренних проблем стран.

Представители Североатлантического альянса признали неспособность европейских государств выдержать затяжной вооруженный конфликт.

В сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

Президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления западных стран о возможной войне с Москвой.