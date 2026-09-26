В Берлине началась демонстрация против социальной политики властей

В Берлине манифестанты потребовали отставки Мерца

Tекст: Мария Иванова

Сотни манифестантов выступают против сокращения бюджетных расходов, требуя защиты пенсионной системы, здравоохранения и обеспечения доступного жилья, передает ТАСС.

Шествие, организованное Объединением немецких профсоюзов, профсоюзом IG Metall и экологическими организациями, началось от штаб-квартиры IG Metall. Манифестанты прошли к Красной ратуше, где проходит финальный митинг.

Протестующие выступают под лозунгом «Честно заработано! Твой труд. Твое здоровье. Твоя пенсия». Главными требованиями стали отказ от мер жесткой экономии, заморозка роста цен на аренду жилья, расширение финансирования медицинских учреждений и гарантии стабильных пенсионных выплат.

Некоторые участники связывают сокращение социальных расходов с ростом оборонного бюджета. Активисты также критикуют Фридриха Мерца, требуя его отставки. В общенациональном дне протеста по всей Германии ожидается участие около 175 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям страны.

В прошлом месяце в Германии прошли протесты против политики Мерца с использованием вывешенных «последних рубашек».

В начале августа в стране начались выступления с требованием отставки правительства.