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    26 сентября 2026, 15:41 • Новости дня

    В Берлине началась демонстрация против социальной политики властей

    В Берлине манифестанты потребовали отставки Мерца

    Tекст: Мария Иванова

    В центре столицы ФРГ началась массовая демонстрация против социальной и экономической политики федерального правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем.

    Сотни манифестантов выступают против сокращения бюджетных расходов, требуя защиты пенсионной системы, здравоохранения и обеспечения доступного жилья, передает ТАСС.

    Шествие, организованное Объединением немецких профсоюзов, профсоюзом IG Metall и экологическими организациями, началось от штаб-квартиры IG Metall. Манифестанты прошли к Красной ратуше, где проходит финальный митинг.

    Протестующие выступают под лозунгом «Честно заработано! Твой труд. Твое здоровье. Твоя пенсия». Главными требованиями стали отказ от мер жесткой экономии, заморозка роста цен на аренду жилья, расширение финансирования медицинских учреждений и гарантии стабильных пенсионных выплат.

    Некоторые участники связывают сокращение социальных расходов с ростом оборонного бюджета. Активисты также критикуют Фридриха Мерца, требуя его отставки. В общенациональном дне протеста по всей Германии ожидается участие около 175 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям страны.

    В прошлом месяце в Германии прошли протесты против политики Мерца с использованием вывешенных «последних рубашек».

    В начале августа в стране начались выступления с требованием отставки правительства.

    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    25 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Handelsblatt: Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех марок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автопроизводитель Volkswagen возвращает в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении, пишет Handelsblatt.

    Автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, сообщает газета Handelsblatt.

    «Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 млн автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления… Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat», – говорится в публикации издания.

    По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ, по всему миру отзыву подлежат около 2,16 млн автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тыс. кроссоверов Audi Q3. Кроме того, концерн отзовет около 66 тыс. автомобилей Ateca и Tarraco марки Seat, выпущенных с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Официальных данных о том, сколько машин Skoda попали под отзыв, пока нет, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Volkswagen ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради снижения издержек.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блуме анонсировал сокращение каждой четвертой управленческой должности в подразделениях по всему миру.

    До этого компания отзывала более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

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    26 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Вадефуль приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадепхуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал решение президента США Дональда Трампа позвать российского лидера на саммит G20 в Майами, передает агентство DPA. По мнению дипломата, это событие ознаменует возвращение президента России в круг западных лидеров.

    «Такими возможностями необходимо пользоваться», – заявил Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

    Немецкий дипломат подчеркнул, что это может стать началом серьезных переговоров, если российское руководство заинтересовано в прекращении украинского конфликта.

    Глава канадского МИД Анита Ананд призналась, что была удивлена решением Трампа пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит. При этом она не видит причин для бойкота мероприятия со стороны Канады, указав на важность диалога с Москвой.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами. Российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20.


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    25 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

    Писториус: Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус и его венгерский коллега Ромулус Русин-Сенди договорились расширять партнерство стран в области логистики, промышленности и подготовки военнослужащих.

    Берлин планирует развивать взаимодействие с новым правительством в Будапеште, передает ТАСС. Встреча глав оборонных ведомств двух государств прошла в столице Венгрии. Стороны обсудили совместные шаги в области вооруженных сил.

    «Берлин и Будапешт снова сближаются в политическом плане. Это перезагрузка отношений между нашими странами, что в свою очередь является отличной новостью как для наших государств и народов, так и для всего альянса НАТО и Европейского союза», – заявил Писториус.

    В свою очередь Русин-Сенди отметил, что государства продолжат совместно развивать запущенные программы. Он также подчеркнул важность партнерства в сфере космической промышленности и выразил уверенность в возобновлении крепких союзнических отношений.

    Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру Ромулуса Русин-Сэнди на должность главы оборонного ведомства страны.

    Позже новый министр обороны Венгрии анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой ради укрепления связей с западными союзниками.

    В конце лета новое правительство в Будапеште официально признало Россию угрозой для национальной и европейской безопасности.

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    26 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кража кабелей парализовала движение поездов в Германии

    Кража кабелей привела к масштабным сбоям на железной дороге в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Вандализм и кража кабелей на западе Германии спровоцировали масштабные сбои в движении поездов дальнего следования, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

    Инцидент произошел в Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Системы сигнализации и управления движением поездов полностью вышли из строя, передает ТАСС.

    По версии следствия, злоумышленники действовали умышленно, перерезав и вырвав кабели в нескольких местах. Местная полиция начала расследование по подозрению в краже.

    Из-за происшествия отменены рейсы и изменено расписание на ключевых направлениях, включая Мюнхен, Кёльн и швейцарский Базель. По данным портала Zuginfo.nrw, движение поездов по узлу Гельзенкирхена заблокировано, сроки ремонта неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии.

    В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.

    В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.

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    26 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе

    Welt: В Германию прибыли тысячи нелегальных мигрантов вопреки реформе убежища в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    В Германию продолжают прибывать тысячи нелегальных мигрантов, несмотря на запуск общеевропейской реформы системы предоставления убежища (GEAS).

    Немецкие правоохранители фиксируют массовый приток нелегалов, проникающих в страну в обход установленных правил, пишет Welt со ссылкой на данные федеральной полиции ФРГ и федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

    В июле и августе BAMF зафиксировало 9077 новых просителей убежища, у 7041 из которых отсутствовали записи в общеевропейской базе Eurodac. У федеральной полиции лишь у 90 из 484 задержанных мигрантов обнаружились следы регистрации в других странах Евросоюза.

    Кроме того, процесс высылки мигрантов в другие европейские страны идет крайне медленно. Из 1794 решений о депортации, вынесенных BAMF в июле и августе, было исполнено только 238. Ситуацию осложняет отказ Италии принимать мигрантов обратно из Германии, что привело к спору между Берлином и Римом, отмечает РИА «Новости».

    В пятницу министры 18 стран намерены предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению миграционных правил, сообщает Euractiv.

    Обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов и расширение базы данных Eurodac.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv сообщил о планах европейских стран предложить новый закон для облегчения высылки нелегальных мигрантов.

    Во вторник стало известно, что европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку.

    В начале августа отмечалось, что неконтролируемая миграция разлагает Германию изнутри.

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    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    26 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Режиссер Фрай заявил об усталости немцев от антироссийской пропаганды

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай сообщил, что люди в Германии устали от навязывания образа врага в лице России и не желают тратить средства на вооружение Украины.

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай выступил на полях Международного форума объединенных культур в Петербурге.

    «Люди в Германии и Австрии устали, что каждый день их учат, что они должны думать, что Россия – враг и скоро якобы нападет на Европу, и скоро начнется следующая война», – отметил Фрай, передает РИА «Новости».

    Деятель искусств подчеркнул, что граждане хотят сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к закупкам недорогих российских энергоресурсов. По его мнению, антироссийские настроения транслируются исключительно политиками и прессой, тогда как простые немцы не поддерживают финансирование поставок оружия на Украину.

    Кроме того, советник гендиректора Большого театра высоко оценил отечественную систему подготовки кадров. Он указал, что она по праву считается одной из лучших в мире, а попытки отменить русскую культуру абсолютно бессмысленны. Порядка 60% солистов ведущих мировых оперных сцен являются воспитанниками советской школы, резюмировал эксперт.

    Советник главы государства Елена Ямпольская констатировала провал попыток международной изоляции русской культуры.

    Президент России Владимир Путин назвал отечественное фундаментальное образование в сфере культуры одним из лучших в мире.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    26 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Бывший президент Германии Вульф признал ислам неотъемлемой частью страны

    Экс-президент ФРГ Вульф назвал ислам неотъемлемой частью страны

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент ФРГ Кристиан Вульф вновь заявил, что ислам в настоящее время является неотъемлемой частью немецкого общества и государства.

    Бывший глава государства в беседе с радиостанцией Domradio подтвердил свое заявление 16-летней давности, что ислам стал частью страны, передает ТАСС.

    Вульф напомнил, что в Германии проживают более 6 млн мусульман, многие из которых стали гражданами страны. По его словам, верующие имеют свои мечети и имамов, поэтому государство должно позаботиться о совместном сосуществовании на основе Основного закона, а не о противостоянии.

    Впервые политик произнес фразу об исламе 3 октября 2010 года во время официальной речи в Бремене. Высказывание вызвало многолетнюю дискуссию, однако последующие лидеры страны, в том числе бывший канцлер Ангела Меркель, публично соглашались с этим тезисом.

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    26 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Германия отказалась участвовать в Дне европейских языков в Москве

    Германия отменила все презентации на Дне европейских языков в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Германия сняла свой стенд с фестиваля «День европейских языков» в Москве и отменила все запланированные презентации.

    Организаторы мероприятия рассказали, что немецкая сторона самостоятельно исключила свой стенд из программы фестиваля, передает РИА «Новости».

    На стенде Австрии журналистам уточнили, что после недавних решений правительства ФРГ представительство Австрийского института в Москве стало единственным местом для сдачи экзамена по немецкому языку европейского образца.

    День европейских языков отмечается 26 сентября по инициативе Совета Европы. В Москве фестиваль проходит во Французском лицее имени Александра Дюма, его организует Объединение институтов культуры стран ЕС при поддержке представительства Евросоюза в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Госдуме спрогнозировали возобновление работы Русского дома в Берлине.

    На прошлой неделе флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге.

    В начале месяца Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете в ответ на недружественные действия Берлина.

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    26 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Мерц столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив однопартийцами

    Bild: Канцлер ФРГ Мерц столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался под угрозой блокады налоговых инициатив правительства в бундесрате со стороны глав федеральных земель от возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС).

    Премьер-министры земель от ХДС пригрозили заблокировать введение любых новых налогов, предложенных министром финансов Ларсом Клингбайлем и поддержанных Мерцем, пишет Bild.

    Главы Гессена, Саксонии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальца заключили «негласный антиналоговый пакт», выступая против налога на сахар, пластик и криптовалюту. Они также требуют остановить предложенную реформу подоходного налога, отмечает РИА «Новости».

    Кроме того, против курса Мерца выступает его фракция в бундестаге. Депутаты ХДС/ХСС сорвали голосование по налогу на сахар и заблокировали выделение 1 млрд евро на защиту тропических лесов. Мерц оказался под угрозой двойной блокады в парламенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание Politico сообщило, что резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии.

    Во вторник канцлер после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ.

    Ранее Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

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    26 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

    Дмитриев заявил о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возобновления работы поврежденного газопровода «Северный поток» при условии сотрудничества с Германией.

    По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.

    «Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.

    Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.

    Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».

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    26 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Лидер немецкой оппозиции потребовал расследовать подрывы «Северных потоков»

    Лидер АдГ Крупалла призвал расследовать подрыв «Северных потоков»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и восстановить их работу.

    Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с инициативой масштабного разбирательства обстоятельств диверсии на газопроводах, передает РИА «Новости». По его мнению, магистраль необходимо восстановить и перезапустить поставки.

    «Четыре года назад противники энергетической независимости Германии взорвали «Северные потоки», жизненно важная артерия немецкой промышленности была перерезана», – написал политик в социальной сети Х. Он добавил, что инцидент должен расследоваться на международном, национальном и европейском уровнях, а виновных следует привлечь к ответственности.

    Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали целенаправленную диверсию, а Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценить сроки ремонта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно, но безуспешно запрашивала данные по инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев обвинил Берлин в замалчивании терактов на газопроводах.

    Адвокат Никола Канестрини сообщил о причастности украинских госорганов к этим взрывам.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала от Киева выплаты репараций за нанесенный инфраструктуре ущерб.

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    26 сентября 2026, 17:29 • Новости дня
    Германия решила закупить 16 транспортных самолетов А400М

    Bild: Минобороны ФРГ закупит для бундесвера 16 самолетов Airbus А400М

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии планирует дополнительно закупить для бундесвера 16 военно-транспортных самолетов Airbus А400М, о чем в ближайшее время должен объявить министр Борис Писториус.

    Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен официально объявить о решении приобрести еще 16 транспортных самолетов типа Airbus A400M, пишет немецкая газета Bild.

    Программа закупки таких самолетов для ВВС Германии считалась завершенной: в апреле военные получили последний, 53-й борт. Однако в проекте бюджета на 2028–2032 годы правительство страны заложило на новые самолеты 3,6 млрд евро, отмечает РИА «Новости».

    Из-за нехватки мест на базе Вунсторф в Нижней Саксонии бундесверу, вероятно, придется досрочно списать часть старой техники для размещения новых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Германия запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

    В среду немецкие военные закупили партию дронов-камикадзе на 275 млн евро.

    В марте Германия решила создать аналог Starlink для вооруженных сил.

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