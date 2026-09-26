Дмитрий Кириченко стал новым главным тренером ФК «Ростов»

«Ростов» объявил о назначении Дмитрия Кириченко главным тренером

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный директор ФК «Ростов» Андрей Чайка сообщил РИА «Новости» о кадровых перестановках в руководстве команды. По его словам, бывший игрок сборной России, и экс-футболист московского ЦСКА и «Ростова» Дмитрий Кириченко стал новым главным тренером клуба. Соглашение с 49-летним специалистом подписано на два года.

«Только что мы назначили главным тренером Дмитрия Кириченко. Контракт на два года. Тренерский штаб будет сформирован в ближайшее время», – заявил Чайка. Он отметил, что формирование тренерского штаба является приоритетной задачей нового наставника.

Гендиректор добавил, что вопрос о будущем Виктора Онопко в клубе пока остается открытым. По его словам, эту ситуацию необходимо обсуждать непосредственно с новым главным тренером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с главным тренером Джонатаном Альбой. Испанский специалист сменил на этом посту Валерия Карпина в 2025 году. В начале сентября ростовская команда обыграла московский ЦСКА в домашнем матче Кубка России.