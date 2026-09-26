По словам Джентске, Никарагуа сохраняет твердую приверженность курсу Москвы на международной арене, передает РИА «Новости».
«Мы сохраняем нерушимое братство, непоколебимую солидарность с внешней политикой России в нынешней ситуации в мире. Россия находится на переднем крае продвижения важной повестки борьбы мира с фашизмом, а также концепции возникновения нового мирового порядка», – подчеркнул Вальдрак Джентске.
Дипломат напомнил об исторических корнях двусторонних отношений, которые зародились в 1980-х годах. В тот период центральноамериканская республика столкнулась с иностранной военной агрессией и получила необходимую поддержку.
На современном этапе государства продолжают активно укреплять связи. Министр добавил, что в основе стратегии обеих стран лежит стремление к миру, который выступает ключевым условием для дальнейшего развития всего человечества.
Президент России Владимир Путин подписал закон о военном сотрудничестве с Никарагуа.
Ранее министры иностранных дел двух стран договорились укреплять двустороннее стратегическое партнерство.
Власти Никарагуа официально признали новые регионы неотъемлемой частью российской территории.