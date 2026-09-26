Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях

Контингенты стран – членов ОДКБ завершили перегруппировку и прибыли на полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенный штаб ОДКБ.
В рамках командно-штабного учения «Взаимодействие-2026» военные отработают организацию совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Специальные учения «Поиск-2026» посвящены ведению разведки, а «Эшелон-2026» – материально-техническому обеспечению.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков ранее отмечал, что маневры являются плановыми и направлены на повышение слаженности войск, а не против третьих стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.
В начале месяца силы ОДКБ начали масштабные учения в горах Казахстана.
В мае генсек ОДКБ анонсировал масштабные военные учения в России.