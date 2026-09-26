Tекст: Вера Басилая

Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай выступил на полях Международного форума объединенных культур в Петербурге.

«Люди в Германии и Австрии устали, что каждый день их учат, что они должны думать, что Россия – враг и скоро якобы нападет на Европу, и скоро начнется следующая война», – отметил Фрай, передает РИА «Новости».

Деятель искусств подчеркнул, что граждане хотят сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к закупкам недорогих российских энергоресурсов. По его мнению, антироссийские настроения транслируются исключительно политиками и прессой, тогда как простые немцы не поддерживают финансирование поставок оружия на Украину.

Кроме того, советник гендиректора Большого театра высоко оценил отечественную систему подготовки кадров. Он указал, что она по праву считается одной из лучших в мире, а попытки отменить русскую культуру абсолютно бессмысленны. Порядка 60% солистов ведущих мировых оперных сцен являются воспитанниками советской школы, резюмировал эксперт.

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