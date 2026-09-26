Власти Петербурга сообщили об отмене коронавирусных ограничений

Власти Петербурга с 1 октября отменяют действие коронавирусных ограничений. Соответствующее решение было принято на основании официального предписания главного государственного санитарного врача по городу и Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
В ведомстве уточнили сроки и правовые аспекты снятия барьеров. «С 1 октября 2026 года отменяются постановление от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и акты о внесении изменений в него», – подчеркивается в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, между тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями в сентябре.
Позже врач-инфекционист Иван Коновалов предупредил о высоком риске распространения заразных болезней среди школьников.