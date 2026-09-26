Цена бензина в Нидерландах обновила исторический максимум

De Telegraaf: Стоимость бензина в Нидерландах достигла рекордных 2,729 евро

Tекст: Мария Иванова

Стоимость топлива в субботу составила 2,729 евро за литр, увеличившись на 0,2 цента по сравнению с пятничным рекордом, пишет De Telegraaf.

В то же время дизельное топливо подешевело на 0,6 цента, до 2,788 евро за литр, а цена сжиженного газа осталась на уровне 1,265 евро.

Цены на топливо в Нидерландах резко выросли в феврале из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Ситуацию усугубляет высокий акциз на бензин, составляющий 84,5 цента за литр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу цены на автомобильное топливо в Словакии побили исторический рекорд.

В четверг сообщалось, что снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе.

В начале месяца цена бензина в Нидерландах также обновила исторический рекорд.