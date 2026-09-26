Германия отказалась участвовать в Дне европейских языков в Москве

Организаторы мероприятия рассказали, что немецкая сторона самостоятельно исключила свой стенд из программы фестиваля, передает РИА «Новости».
На стенде Австрии журналистам уточнили, что после недавних решений правительства ФРГ представительство Австрийского института в Москве стало единственным местом для сдачи экзамена по немецкому языку европейского образца.
День европейских языков отмечается 26 сентября по инициативе Совета Европы. В Москве фестиваль проходит во Французском лицее имени Александра Дюма, его организует Объединение институтов культуры стран ЕС при поддержке представительства Евросоюза в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Госдуме спрогнозировали возобновление работы Русского дома в Берлине.
На прошлой неделе флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге.
В начале месяца Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете в ответ на недружественные действия Берлина.