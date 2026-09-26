Силы ПВО отразили атаку 15 украинских беспилотников на Севастополь

Российские подразделения противовоздушной обороны остановили попытку удара по Севастополь. «Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛА. Главное: пострадавших нет», – заявил Развожаев в «Максе».
В результате падения обломков на Северной стороне зафиксированы незначительные разрушения. В одном из садовых товариществ оказалась пробита крыша частного дома, а рядом с автобусной остановкой загорелась трава. Кроме того, налет привел к повреждению высоковольтной линии электропередачи.
Руководитель администрации добавил, что в нескольких жилых зданиях точечно выбиты стекла. В настоящее время на местах происшествий работают профильные специальные службы для ликвидации последствий.
Ранее промзону под Невинномысском атаковали дроны ВСУ.
Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников над Севастополем.
Неделей ранее военные нейтрализовали семь украинских дронов.