Вучич сообщил Путину о своей предстоящей отставке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным проинформировал его о своей предстоящей отставке. В беседе сербский руководитель также выразил признательность за многолетнее сотрудничество и помощь России в тушении лесных пожаров, передает ТАСС.

«Я поблагодарил президента Путина за помощь в тушении пожаров в Сербии, благодаря чему удалось предотвратить масштабный ущерб. Я сообщил президенту Российской Федерации, что завтра ухожу в отставку, и выразил признательность за наше четырнадцатилетнее сотрудничество», – написал политик в своих соцсетях.

Помимо этого, Вучич отметил, что надеется на сохранение будущими президентами Сербии ответственного подхода к внешней политике.

Он также рассказал, что во время разговора лидеры также обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Балканах, конфликт на Украине и переговоры о выкупе доли России в компании «Нефтяная индустрия Сербии».

Ранее в субботу Вучич заявил, что после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает сохранить выгодные условия импорта энергоносителей. Также сербский лидер поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александар Вучич запланировал свою отставку на 27 сентября.