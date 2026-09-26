Российская теннисистка снялась с полуфинала турнира в Сеуле

Теннисистка Корнеева снялась с полуфинала турнира WTA в Сеуле из-за травмы

Tекст: Мария Иванова

Матч был прерван при счете 6:2, 1:0 в пользу австралийской теннисистки, передает ТАСС.

Ранее в четвертьфинале турнира категории WTA 250, призовой фонд которого превышает 280 тыс. долларов, 81-я ракетка мира Корнеева одержала победу над другой австралийкой Тайлой Престон со счетом 6:1, 6:4, сообщает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу теннисистка Татьяна Прозорова снялась с полуфинала турнира в Сингапуре.

В прошлом месяце россиянка Мирра Андреева вошла в топ-пять мирового теннисного рейтинга. Летом она разгромила украинку Олейник на турнире WTA в Цинциннати.