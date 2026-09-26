У берегов турецкого Самсуна обнаружили часть беспилотника

DHA: У побережья Турции обнаружили хвостовую часть неизвестного беспилотника

Tекст: Мария Иванова

У побережья черноморской провинции Самсун местные жители обратили внимание на неизвестный объект, дрейфующий в море близ района Якакент, и оперативно оповестили о нем подразделения береговой охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое агентство DHA.

Прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб обследовали акваторию и установили, что найденный предмет является хвостовой частью неопознанного беспилотного летательного аппарата. После этого деталь была аккуратно извлечена из воды.

В настоящее время фрагмент передан соответствующим компетентным органам для проведения детальной технической экспертизы и установления принадлежности дрона. По факту обнаружения элемента летательного аппарата правоохранительные органы Турции инициировали официальное расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на черноморском побережье Турции нашли еще один беспилотник.

Летом на турецком пляже обнаружили похожий на БПЛА предмет.

В марте фрагменты неизвестного беспилотника заметили на побережье Турции.