Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки российского газа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Сербии Александр Вучич после разговора по телефону с президентом Владимиром Путиным сообщил, что надеется на успешную пролонгацию действующего договора по поставкам газа из России.

Срок соглашения истекает 30 сентября, отмечает ТАСС.

«Особо хотел бы выделить тему энергетического сотрудничества – в частности, вопрос о газовом контракте, срок действия которого истекает 30 сентября. Полагаю, что по итогам сегодняшнего разговора он будет продлен и мы обеспечим стабильные поставки газа. Граждане Сербии должны знать, что для нас сохранится выгодная, низкая цена на газ – 318 евро за 1 тыс. кубометров, – вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро», – отметил политик в социальных сетях.

Напомним, в субботу Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Сербии сообщили о продлении газового соглашения до конца сентября.

Позже генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил о пролонгации текущего договора на три месяца.

А на полях Генассамблеи ООН глава российского МИД Сергей Лавров передал Александру Вучичу теплые слова от президента России.